OM Mercato : Mohamed-Ali Cho justifie son choix surprenant

Publié par Ange A. le 09 juillet 2022 à 08:15

OM Mercato : Courtisé par Marseille, Mohamed-Ali Cho a pris la direction de La Liga cet été. Un choix justifié par l’ancien Angevin.

OM Mercato : Mohamed-Ali s’explique pour la Real Sociedad

L’Olympique de Marseille est moins dynamique sur le mercato estival. Jusqu’ici Pablo Longoria n’a signé que deux nouveaux joueurs, Samuel Gigot et Isaak Touré. En attaque, le président de l’OM espérait s’offrir les services de Mohamed-Ali Cho. L’avant-centre de 18 ans a réalisé une saison prometteuse en Ligue 1 avec l’Angers SCO, inscrivant 4 buts et délivrant une passe décisive durant cette campagne. Le président marseillais a longtemps espéré s’offrir le crack angevin avant de se faire griller par la concurrence. La Real Sociedad a doublé Marseille dans ce dossier. Le jeune avant-centre a rejoint le club basque contre 12 millions d’euros. Il s’est engagé pour cinq saisons, soit jusqu’en 2027. Présenté ce vendredi, l’ancien Angevin a justifié son transfert en Espagne.

Les raisons du transfert de Cho en Liga

Mohamed-Ali Cho a d’abord reconnu qu’il n’avait pas une grande connaissance du club basque, habitué à jouer les outsiders en Liga. « Au début, j’avoue que je ne connaissais pas grand-chose sur le club, je savais qu’ils jouaient en Europe, qu’ils se battaient généralement pour être parmi les quatre premiers de la Liga, mais je suis très content », a assuré le joueur un temps pisté par l’Olympique de Marseille. L’ancien Angevin avoue avoir été séduit par le calme de la ville et l’environnement de travail idoine pour poursuivre sa progression.

« La ville, j’ai trouvé que c’était beau, très calme. J’aime beaucoup la mer, et pour moi, c’est très important d’être au calme quand je ne joue pas au football. Ensuite, à Zubieta [le centre d’entraînement, ndlr], tant le bâtiment des jeunes que celui des plus grands me semblent très bons pour progresser en tant que footballeur », a expliqué l’international Espoir tricolore.