LOSC Mercato : Offensive de Newcastle dans un dossier à 50 M€

Publié par ALEXIS le 27 mai 2022 à 20:57

LOSC Mercato : Proche de l’AC Milan, Sven Botman pourrait rejoindre un club de Premier League, prêt à sortir le chéquier pour s’offrir le défenseur.

LOSC Mercato : Nouvelle offre colossale de Newcastle pour Sven Botman

Le transfert de Sven Botman du LOSC à l’AC Milan est dans les tuyaux. Bloqué à Lille pendant le mercato d’été dernier, le défenseur central a un bon de sortie cet été. Il serait même déjà d’accord sur les termes de son futur contrat avec le club lombard. Toutefois, Newcastle United, dont la première offre avait été repoussée en janvier, serait revenu à la charge pour l’arrière de Lille OSC. D’après les informations de Calciomercato, les Magpies auraient fait une offre, largement supérieure à celle de l’AC Milan, à la direction lilloise, mais également au joueur de 22 ans. De quoi bouleverser le plan du LOSC et celui de Sven Botman. En effet, ce dernier était quasi acquis aux Rossoneri, champions d’Italie et qualifiés directement pour la phase de poule de la Ligue des champions.

Olivier Letang peut se frotter les mains

Notons que le président Olivier Letang avait confirmé une offre colossale repoussée à l’hiver et avait prévenu les courtisans du Néerlandais sur son indemnité de transfert. « Sven avait déjà des possibilités de départ l’été dernier. Je lui avais dit qu’il ne partirait pas et que nous referions un point à l’issue de la saison. C’est une personne formidable et un top joueur qui mérite d’évoluer dans un club qui peut gagner la Ligue des champions. S’il y a quelque chose qui permet à tout le monde d’être satisfait l’été prochain, nous discuterons », avait-il prévenu, dans Le Parisien, en février 2022, après la fermeture du mercato hivernal. Vu l'offre de Newcastle, le dirigeant des Dogues peut se frotter les mains.

L'offre de Newcastle United en janvier était estimée à près de 50 M€ selon la rumeur. Le LOSC avait fermé la porte de sortie à Sven Botman, espérant aller le plus loin possible avec lui en Champions League. Finalement, les Lillois ont été éliminés en 8es de finale de la C1 par Chelsea.