OL Mercato : Aulas tient le nouvel actionnaire annoncé à Lyon

Publié par ALEXIS le 27 mai 2022 à 20:27

OL Mercato : Quelques jours après l’annonce de Jean-Michel Aulas, l’identité de l’un des actionnaires attendus à l’Olympique Lyonnais est connue.

OL Mercato : Aulas ouvre l'actionnariat du club a de nouveaux partenaires

Faisant le bilan de la saison de l’ OL, Jean-Michel Aulas avait annoncé l’arrivée d’un nouvel investisseur au sein du club rhodanien. « La dégringolade sportive ne doit pas être associée à une dégringolade économique. De futurs partenaires vont arriver. Il y a de la demande. Avec l'émergence de partenaires complémentaires, je vais rester. C'est du moins ce qui est prévu », a-t-il annoncé en conférence de presse, dans ce mois de mai. « Des gens vont venir nous aider économiquement et justifier nos ambitions de nouvel Olympique Lyonnais, avec une nouvelle stratégie. […] L'actionnaire de référence, président depuis 35 ans va rester (parlant de luin ndlr), mais on cherche des investisseurs avec qui valider notre stratégie. Dans les 15 jours qui viennent, on va annoncer des choses qui vont confirmer ce qu'on annonce », a expliqué le dirigeant du club rhodanien.

John Textor, candidat au rachat des parts de l'Olympique Lyonnais

Dans l’attente de l’annonce officielle de l’ OL, L’Équipe apprend que le nouvel actionnaire annoncé par Jean-Michel Aulas est connu. Selon le quotidien, sportif, il s’agit de John Textor, propriétaire entre autres de Botafogo (au Brésil) et du RWD Molenbeek (Belgique) et est aussi co-actionnaire de Crystal Palace en Premier League anglaise. L’homme d’affaires de 56 ans fait en effet partie « des quatre investisseurs, notamment américains, postulant pour racheter les parts de Pathé (19,38 %) et IDG Groupe (19,85 %) au sein d' OL Groupe » d’après la source. Son offre a été reçue par la banque Raine, mandatée pour céder ces parts. À noter que Lyon a fini à la 8e place de Ligue 1 et ne jouera pas de coupe d'Europe la saison prochaine.