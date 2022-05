OGC Nice Mercato : Galtier fonce sur un attaquant Tricolore

Publié par ALEXIS le 27 mai 2022 à 22:27

OGC Nice Mercato : Qualifié pour la Ligue Europa Conférence, l’ OGC Nice cherche des joueurs en renfort. Un attaquant Tricolore est visé par Galtier.

OGC Nice Mercato : Marcus Thuram dans les plans de Galtier

Impressionnant cette saison avec l’ OGC Nice, Khephren Thuram devrait entamer sa 4e saison consécutive sous le maillot des Aiglons s’il n’y a pas d’offre intéressante pour lui pendant le mercato estival. Sous contrat jusqu’à fin juin 2025, il n’est pas sur le marché officiellement. Le milieu défensif de 21 ans fait partie des joueurs clés de Christophe Galtier. Il pourrait cependant être rejoint par son frère Marcus Thuram. D’après les informations de L’Équipe, l'attaquant Tricolore (4 sélections) est dans les plans de l’entraineur du Gym pour le mercato d’été.

« En France, Nice avait tenté sa chance cet hiver. Le Français correspond au joueur habitué au haut niveau que souhaite Christophe Galtier », a écrit le quotidien sportif. Sur le plan offensif, l’ OGC Nice a reposé sur sa recrue Andy Delort. Kasper Dolberg a été inefficace et Amine Gouiri n’a pas été assez décisif, surtout en 2022. Galtier pense donc à l’avant-centre ou ailier gauche du Borussia Mönchengladbach pour renforcer son équipe cet été. Ce dernier a joué à l'EA Guingamp deux saisons avant de rejoindre le Borussia en juillet 2019 et connait donc la L1.

L'attaquant sur le départ à Mönchengladbach

Performant avec le club allemand lors de la saison 2020-2021, marquée par 11 buts et 12 passes décisives, Marcus Thuram (24 ans) a connu une saison compliquée en 2021-2022. Il a été gêné par des blessures et s’est retrouvé souvent sur le banc de touche (seulement 9 titularisations en 21 matchs disputés en Bundesliga). « À un an de la fin de son contrat, et alors que son club ne disputera pas de Coupe d'Europe l'an prochain, difficile d'imaginer le polyvalent attaquant rester à Mönchengladbach » d’après les indiscrétions de la source. À noter que le fils de Lilian Thuram est sous contrat en Allemagne jusqu'au 30 juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 20 M€.