PSG Mercato : Déjà un premier échec colossal pour Luis Campos !

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2022 à 15:05

PSG Mercato : Avant sa signature officielle, Luis Campos travaille déjà sur le mercato du Paris SG. Mais une piste prioritaire se referme déjà devant lui.

PSG Mercato : Luis Campos veut remplacer Di Maria et Icardi

Avec le départ déjà acté d’Angel Di Maria et celui annoncé de Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain est à la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine. Depuis plusieurs semaines, le champion de France est ainsi cité parmi les clubs susceptibles de recruter Rafael Leão cet été. Et cet intérêt des Rouge et Bleu pour l’attaquant de l’AC Milan s’est intensifié avec la prochaine nomination de Luis Campos en qualité de directeur sportif du club de la capitale, en remplacement de Leonardo. L’international portugais de 22 ans correspond au profil recherché par Luis Campos pour remplacer les Argentins au sein de l’effectif parisien. Cependant, le club lombard et son joyau portugais n’ont aucune envie de se séparer.

PSG Mercato : La piste Rafael Leão tombe à l'eau pour Campos

Après le sacre de l’AC Milan en Serie A, Paolo Maldini a accordé une interview à La Gazzetta dello Sport afin de faire le point sur la situation de certains joueurs. Concernant Rafael Leão, le directeur du football du club lombard a reconnu qu’il « y a une clause libératoire dans le contrat de Rafa Leão d'une valeur de 150 millions d'euros », mais les Rosseneri ne sont pas vendus puisque l’ancien avant-centre du LOSC est tout simplement intouchable.

« Nous considérons Rafa Leão comme intouchable. Il n'est pas à vendre », a tranché l’ancienne gloire de l’AC Milan. Même son de cloche chez le principal concerné. Interrogé par le média portugais A Bola sur les propos de Paulo Maldini, le natif d’Almada s’est réjoui de la confiance de sa direction et annoncé la couleur pour son avenir.

« Je suis à Milan, j'ai encore deux ans de contrat et je me sens à la maison. La déclaration de Maldini ? J'en suis heureux. Mais pour le moment, je suis concentré sur le Portugal (...) J'espère faire de grandes choses. Je veux devenir une référence dans mon club et en sélection », a déclaré Leao.

Luis Campos et le Paris SG sont donc désormais fixés.