ASSE Mercato : La succession de Dupraz est lancée à Saint-Étienne

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2022 à 16:39

ASSE Mercato : Pascal Dupraz va disputer son dernier match avec l’AS Saint-Étienne ce dimanche. Chez les Verts, la recherche d’un nouveau coach a commencé.

ASSE Mercato : Dupraz ne va pas poursuivre avec Saint-Étienne

Après le match aller à Auxerre, l’AS Saint-Étienne est en ballottage favorable pour obtenir son maintien en Ligue 1 ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Mais l’ASSE et son entraîneur, il n'y a aura pas de suite après cette rencontre. En effet, le quotidien Le Progrès a confirmé samedi, à la veille du barrage retour entre les Verts et l’AJ Auxerre, que Pascal Dupraz et les dirigeants stéphanois auraient convenu de se séparer comme convenu dans leur contrat initial le 30 juin prochain. Arrivé dans le Forez en décembre passé, après le limogeage de Claude Puel, le technicien savoyard de 59 ans n’ira donc pas plus loin avec l’équipe stéphanoise. D’ailleurs, Loïc Perrin serait déjà à la recherche de son successeur.

ASSE Mercato : Trois noms pour remplacer Pascal Dupraz à Sainté !

En effet, le journal Le Progrès révèle ce dimanche que le coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne Loïc Perrin serait déjà à la recherche d’un nouveau technicien pour remplacer Pascal Dupraz dans les jours à venir. Le média régional précise ainsi que le dirigeant stéphanois aurait inscrit plusieurs noms sur ses tablettes, mais trois finalistes se dégageraient pour le poste. L’ancien capitaine de l’ASSE apprécierait notamment des entraîneurs qui ont fait leurs preuves en Ligue 1.

Le club ligérien pourrait ainsi accueillir prochainement Laurent Batlles, annoncé comme le grand favori pour le poste, mais également Michel der Zakarian ou encore Jocelyn Gourvennec, qui devrait quitter le LOSC cet été. Les dirigeants de l’AS Saint-Étienne comptent donc s’appuyer sur le vivier local pour la succession de Pascal Dupraz. Reste maintenant à savoir qui sera le prochain coach de Sainté après Pascal Dupraz.