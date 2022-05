OM Mercato : Après Kamara, Longoria vers une nouvelle désillusion

Publié par Ange A. le 30 mai 2022 à 10:05

OM Mercato : Alors que Pablo Longoria espère une vente de Duje Caleta-Car, le défenseur aurait déjà pris une décision pour son avenir.

OM Mercato : Longoria encore contrarié par Caleta-Car ?

Alors que le marché des transferts n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, l’Olympique de Marseille a déjà enregistré un premier coup dur. Boubacar Kamara a quitté l’OM en tant que joueur libre. À défaut de pouvoir prolonger son contrat, Pablo Longoria espérait une vente du Minot. Mais désireux d’aller au bout de la saison avec son club formateur, le milieu a contrarié les plans de son président. En fin de contrat, le futur international tricolore a décidé de rejoindre Aston Villa. Après ce camouflet, le président marseillais pourrait encore faire face à un nouvel échec. Annoncé sur le départ depuis l’été dernier, Duje Caleta-Car pourrait également décevoir le dirigeant olympien.

OM Mercato : Caleta-Car donne rendez-vous aux supporters marseillais

Interrogé durant l’émission Objectif Match, le défenseur central croate a fermé la porte à son départ de Marseille. « On se voit en Ligue des Champions la saison prochaine ! », a lâché Duje Caleta-Car à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec l’Olympique de Marseille. Avec cette sortie, l’international âgé de 25 ans affiche donc son désir de disputer la reine des compétitions européennes avec l’OM. Une décision qui devrait de nouveau irriter Pablo Longoria. Le président marseillais souhaitant boucler quelques ventes pour renflouer les caisses du club.

L’été dernier déjà, le défenseur central croate avait compromis les plans de son président. Resté au club après le mercato estival, il était d’ailleurs considéré comme un tricard en début de saison avant de retrouver sa place dans le groupe de Jorge Sampaoli. Avec son souhait d’aller au bout de son contrat, il pourrait de nouveau s’attirer les foudres de sa direction. Il ne manque pourtant pas de courtisans à l’étranger comme Aston Villa, West Ham ou encore le FC Séville.