LOSC Mercato : L'AC Milan accélère pour un solide milieu de Lille !

Publié par Dylan le 30 mai 2022 à 11:46

LOSC Mercato : L'AC Milan, tout juste champion d'Italie, lorgne depuis plusieurs mois un crack de Lille et tente de boucler rapidement le transfert.

LOSC Mercato : Renato Sanches à Milan, ça s'accélère

C'est un vrai chantier à Lille ! Le LOSC va devoir tout recommencer, ou presque, après une saison très décevante. En terminant 10e de Ligue 1 malgré un effectif similaire par rapport à l'exercice précédent, les Dogues n'ont pas su confirmer leur titre de la saison passée, et se sont maigrement consolés avec un huitième de finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Alors que de nombreux représentants du club sont sur la sellette (le président Olivier Létang et l'entraîneur Jocelyn Gourvennec notamment), l'AC Milan tente de forcer la décision avec un cadre de l'équipe nordiste au milieu : il s'agit de Renato Sanches.

Encore précieux dans l'entrejeu durant le dernier exercice de Ligue 1 (25 matches joués), Renato Sanches (24 ans) est l'un des rares lillois à avoir conservé son niveau de jeu de la saison dernière. Son bilan en termes de statistiques s'est même légèrement amélioré en Ligue 1 (2 buts et 5 passes décisives, contre 1 but et 3 passes décisives durant l'exercice 2020-2021) et montre qu'il peut encore apporter à l'équipe lilloise. Mais l'AC Milan compte bien profiter de la mauvaise passe du club français pour s'adjuger les services de l'international portugais.

LOSC Mercato : Un accord à 18 millions bientôt officialisé ?

Le champion d'Italie va renflouer ses caisses avec le transfert de Jens Petter Hauge à l'Eintracht Francfort, et devrait se servir de l'argent récolté pour signer Renato Sanches. L'AC Milan a annoncé que le prêt de son jeune attaquant en Allemagne allait devenir permanent. Paolo Maldini, le directeur sportif du club italien, n'a pas encore évoqué le nom de Renato Sanches mais a avoué un intérêt pour Sven Botman, le solide défenseur central du LOSC (30 matches disputés pour 3 buts et une passe décisive) il y a plusieurs jours dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Mais selon Top Mercato, un accord aurait été trouvé entre les dirigeants milanais et leurs homologues lillois pour le transfert de Renato Sanches, qui avoisinerait les 18 millions d'euros.

Arrivé à Lille en provenance du Bayern Munich en 2019 pour un montant de 20 millions d'euros, Renato Sanches pourrait donc retrouver deux anciens du club nordiste à Milan : Mike Maignan et Rafael Leao. Les deux joueurs se sont parfaitement intégrés en Lombardie et ont même remporté un premier titre de champion d'Italie avec l'AC Milan. De quoi donner l'envie à Renato Sanches de les rejoindre, alors que le LOSC cherche quant à lui à se reconstruire.