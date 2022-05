PSG Mercato : Flash ! Sadio Mané s’en va, Liverpool fixe son prix

Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2022 à 19:30

PSG Mercato : Annoncé dans les plans du Paris SG et du Bayern Munich, Sadio Mané devrait changer d’air cet été. Liverpool aurait même déjà fixé son tarif.

PSG Mercato : Sadio Mané a fait ses adieux à ses coéquipiers

Selon plusieurs sources concordantes, Sadio Mané aurait décidé de quitter Liverpool cet été. Arrivé en juillet 2016 en provenance de Southampton pour un peu plus de 41 millions d’euros, l’attaquant de 30 ans veut changer d’air pour s’offrir un nouveau challenge après avoir presque tout gagné avec les Red Devils en six ans. Selon les informations du journaliste Florian Petterberg de Sky Sports, à l’issue de la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid (0-1), samedi soir à Paris, le numéro 10 de l’équipe de Jürgen Klopp a informé ses coéquipiers qu’il allait quitter Liverpool cet été.

À la recherche de renforts offensifs pour combler le départ d’Angel Di Maria et celui à venir de Mauro Icardi, le Paris SG serait sur les rangs pour récupérer le champion d’Afrique cet été. Sur le point de perdre Robert Lewandowski, qui souhaite rejoindre le Barça, le Bayern Munich semble pourtant avoir une longueur d’avance dans ce dossier. Qu’à cela ne tienne. Liverpool ne compte pas retenir forcément Mané et aurait même fixé un tarif pour son éventuel transfert.

PSG Mercato : Sadio Mané bradé par Liverpool cet été ?

Si certains médias évoquent un chiffre de 30 millions d'euros pour le transfert de Sadio Mané, les dirigeants de Liverpool valoriseraient leur joueur pour un montant plus élevé, notamment 20 millions d’euros de plus. « Liverpool pense qu'il serait préférable de garder Mané pendant encore 12 mois et de le perdre pour rien en 2023 plutôt que de le vendre pour ce montant. Liverpool l'estime à environ 50 millions d'euros et devra trouver un remplaçant adéquat avant d'approuver une vente », assure ce lundi le tabloïd britannique The Athletic.

À en croire le quotidien allemand Sport Bild, le Bayern Munich préparerait une enveloppe de 30 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus pour tenter de convaincre Liverpool de laisser partir l’ancien joueur du FC Metz. Concernant le Paris SG, Mané ne serait pas particulièrement chaud à l’idée de venir jouer les seconds rôles derrière la triplette Messi-Neymar-Mbappé. Sauf énorme surprise, le Ballon d’Or africain 2021 ne devrait donc pas rejoindre le club de la capitale cet été. Il se dirigerait tout droit vers le Bayern Munich pour remplacer Lewandowski.