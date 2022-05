PSG Mercato : La solution idéale trouvée pour Robert Lewandowski

Publié par JEAN-LUC D le 18 mai 2022 à 07:04

PSG Mercato : Cité comme un probable successeur de Kylian Mbappé, Robert Lewandowski pourrait quitter le Bayern Munich. Les choses se précisent dans ce sens.

PSG Mercato : Vers un échange XXL pour Robert Lewandowski ?

D’après les informations de Fabrizio Romano, « malgré l’intérêt du PSG et de Chelsea, la priorité de Robert Lewandowski est le FC Barcelone dans l’état actuel des choses. Son agent Pini Zahavi donne également sa préférence au Barça. Un contrat de trois ans est déjà sur la table, mais il attend le début officiel des discussions entre les clubs. » Placé sur les tablettes de Leonardo dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé, le meilleur buteur de la Bundesliga n’aurait aucune envie de rallier la capitale française.

L’international polonais de 33 ans veut rejoindre les rangs des Blaugranas qui vont devoir trouver les moyens pour une telle opération. Mais selon une source espagnole, Joan Laporta et la direction barcelonaise auraient concocté un scénario qui pourrait faire mouche auprès du Bayern Munich. Toujours aussi limité financièrement comme le rappelle le journaliste Dario Montero, avec le fair-play financier qui pointe son nez, le Barça se serait fixé une limite de 35 millions d'euros pour le transfert de Lewandowski.

Le vice-champion d’Espagne, qui ne compte pas payer les 60 millions d’euros que réclament le champion de Bundesliga pour son numéro 9, envisagerait un échange incluant Memphis Depay, dont le profil plaît particulièrement aux dirigeants bavarois pour la succession de Lewandowski. Pour rendre son transfert possible, l’attaquant du Bayern Munich serait disposé à faire de gros efforts pour y parvenir.

PSG Mercato : Lewandowski prêt au sacrifice pour le Barça ?

Engagé dans une politique de redressement de sa trésorerie depuis le départ de Lionel Messi et l’avènement d’un nouveau président, le FC Barcelone ne peut pas se permettre de folie sur le marché des transferts. Ainsi, pour que Robert Lewandowski débarque au Camp Nou, il faudra absolument revoir à la baisse son salaire. Et à en croire les indiscrétions du journal Mundo Deportivo, le natif de Varsovie, qui émarge à 22 millions d'euros bruts par an, serait disposé à réduire ses revenus de plus de 6 millions d'euros. Un énorme sacrifice financier confirmé par la journaliste Carme Barcelo sur le plateau de l’émission El Chiringuito.

Lewandowski devrait donc snober le Paris SG pour s’engager en faveur du Barça.