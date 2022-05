PSG : Lionel Messi vend déjà la mèche pour le Ballon d’Or 2022 !

Publié par JEAN-LUC D le 31 mai 2022 à 14:03

La cérémonie de remise du Ballon d'Or 2022 aura lieu le 17 octobre 2022. Mais l’attaquant du Paris SG, Lionel Messi, sait déjà qui lui succédera.

PSG : Lionel Messi place Karim Benzema en tête pour le Ballon d’Or

Qui succèdera à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’Or ? Le successeur de la star argentine du Paris Saint-Germain recevra sa récompense au Théâtre du Châtelet, à Paris. En attendant le 17 octobre prochain, date de remise du prestigieux trophée, celui qui l’a déjà gagné à sept reprises a été interrogé sur ses favoris pour cette année. Dans une interview accordée au média TyC Sports, l’attaquant du Paris SG a ouvertement désigné le buteur du Real Madrid, Karim Benzema, comme le grand favori pour soulever le Graal dans quelques mois.

« Je pense qu'il n'y a pas de doutes, c'est évident que Benzema a fait une saison spectaculaire et il a gagné la Ligue des Champions, étant très important dans tous les matches des huitièmes jusqu'à la finale. Je crois que cette année, il n'y a pas de doutes », a expliqué Lionel Messi, qui rejoint ainsi son ancien coéquipier Luis Suarez sur le choix du prochain Ballon d’Or. Auteur de 44 buts et 15 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues, l’international français de 34 ans aura été le grand artisan de la magnifique saison des Merengues qui ont remporté la Ligue des Champions et la Liga espagnole. Quant à Lionel Messi, il a profité de cet entretien pour régler un vieux compte avec Robert Lewandowski.

PSG : Lionel Messi répond sèchement à Robert Lewandowski

Sacré Ballon d’Or 2021, Lionel Messi avait eu une pensée pour Robert Lewandowski que tout le monde voyait triompher la saison passée, mais que la crise de Covid-19 l'avait finalement pénalisé. L’attaquant du Bayern Munich avait ensuite jeté le doute sur la sincérité des mots prononcés par l’ancien capitaine du FC Barcelone, déclarant notamment : « Je voudrais que Lionel Messi soit sincère et que ce ne soient pas des mots creux. J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. »

Le partenaire de Kylian Mbappé est revenu sur cet échange. « Les mots que j’ai prononcés à l’époque venaient de mon cœur et parce que je le sentais vraiment comme ça. J’ai déjà dit qu’il méritait le Ballon d’Or, parce que l’année précédente, je pensais qu’il avait été le meilleur, mais l’année où je l’ai gagné, il ne l’était pas. J’ai simplement dit ça. Mais qu’il le prenne comme il le veut », a précisé le numéro 30 du Paris SG, Lionel Messi.