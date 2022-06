ASSE Mercato : Vente de l'AS Saint-Étienne, un gros indice tombe

Publié par ALEXIS le 01 juin 2022 à 05:35

ASSE Mercato : La vente de l’AS Saint-Étienne pourrait être bouclée ce mois. Une date butoir serait fixée. Soucasse donnera plus de précisions, mercredi.

ASSE Mercato : Une date est annoncée pour la vente de l'ASSE !

Alors que L’Équipe a indiqué que le candidat au rachat de l’ ASSE, l'Américain David Blitzer, semble refroidi par les incidents survenus dimanche à Geoffroy-Guichard, lors du match retour des barrages contre l’AJ Auxerre, But Football Club lâche une date pour la vente du club relégué en Ligue 2. Selon les informations de ce média, la vente de l’AS Saint-Étienne pourrait être bouclée et officialisée le 12 juin prochain. Dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche dernier, dans la foulée de la relégation en deuxième division, les deux propriétaires de l’ ASSE avaient annoncé la vente imminente du club, sans préciser de date.

« Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera, mais nous plaçons au-dessus de toute l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite », ont écrit Bernard Caïazzo et son associé Roland Romeyer.

Soucasse déballe tout sur France Bleu, mercredi

D’après l’annonce faite par France Bleu Saint-Étienne Loire, mardi, Jean-François Soucasse (président exécutif de l’AS Saint-Étienne) s’exprimera, mercredi matin, au micro de la radio. Ce sera la première prise de parole d’un dirigeant stéphanois depuis le match décisif perdu aux tirs au but contre l’AJ Auxerre et la relégation des Verts en Ligue 2. Évidemment, il sera question de la relégation, de la vente du club ligérien et des actes de violence des supporters stéphanois au coup de sifflet final à Geoffroy-Guichard. Sans oublier le dossier de la succession de l'entraineur Pascal Dupraz et celui du mercato estival.