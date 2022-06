OM Mercato : Marseille active un plan B surprenant à l'ASSE !

Publié par Timothée Jean le 01 juin 2022 à 13:41

OM Mercato : Toujours en quête du potentiel successeur de William Saliba, la direction marseillaise a activé un plan B surprenant du côté de l’ASSE.

OM Mercato : Pablo Longoria vise un défenseur de l’ASSE

Cet été, l’Olympique de Marseille compte renforcer sa défense centrale, notamment parce que William Saliba devrait partir. Son prêt à l’ OM ne comportant aucune option d’achat, le jeune défenseur tricolore s’apprête à retourner à Arsenal qui n’est pas vendeur. Soucieux d’anticiper le probable départ de William Saliba, la direction de l’ OM a donc pris les devants et aurait déjà trouvé son potentiel remplaçant en la personne de Chancel Mbemba.

Le défenseur congolais de 27 ans arrive au terme de son contrat avec le FC Porto et semble proche de rejoindre gratuitement son compatriote Cédric Bakambu à Marseille. Selon O Jogo, les négociations devraient se poursuivre dans les jours à venir et un accord entre les deux parties n’est pas à exclure. Mais l’arrivée de Chancel Mbemba à l' OM est loin d’être actée. Et selon les informations du média portugais, les Marseillais auraient même un plan B. Pablo Longoria, le président marseillais, songerait sérieusement à recruter Harold Moukoudi de l’ASSE. Une alternative surprenante, mais considérée comme très prometteuse aux yeux des dirigeants phocéens.

OM Mercato : Marseille cible Harold Moukoudi de l'ASSE

Fort de son gabarit (1m91), Harold Moukoudi est un des tauliers de la défense de l’ASSE avec 24 rencontres disputées en Ligue 1 cette saison. La relégation des Verts en Ligue 2 et le besoin de liquidités du club renforcent par ailleurs un peu plus son départ. D'autant plus que le défenseur camerounais n'est plus qu'à une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023 avec l'AS Saint-Étienne. Le club stéphanois devra donc le vendre dès cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. L’ OM représenterait de ce fait pour le joueur de 24 ans une belle porte de sortie. Cependant, reste à savoir si l’Olympique de Marseille passera à l’offensive pour sa signature, le doute persiste.