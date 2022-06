OM Mercato : Marseille repère son futur défenseur central à Porto

Publié par Timothée Jean le 01 juin 2022 à 11:41

OM Mercato : William Saliba proche d’un retour à Arsenal, Marseille s’est mis en quête de lui trouver un remplaçant et aurait déniché l’heureux élu.

OM Mercato : Le successeur de Saliba déniché au Portugal

L’été sera très chaud du côté de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’ OM souhaite se renforcer dans chaque secteur de jeu, à commencer par sa défense centrale. D'autant plus qu'il faudra composer avec le départ plus que probable de William Saliba. Le défenseur tricolore, prêté sans option d’achat à Marseille, s’apprête à faire son retour à Arsenal qui souhaite le récupérer le plus rapidement possible. Son futur départ obligera donc l’ OM à recruter un nouveau défenseur central pour la saison à venir. D’ailleurs, plusieurs pistes défensives sont déjà étudiées par la direction marseillaise.

Si les noms d’Isaak Touré (Havre AC) et Riechedly Bazoer (Vitesse Arnhem) ont circulé ces derniers temps à Marseille, c’est finalement du côté du Portugal que l’ OM aurait déniché le potentiel successeur de William Saliba. Le média O Jogo assure en effet que les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur le roc défensif de Porto, Chancel Mbemba.

OM Mercato : Chancel Mbemba, une belle affaire pour Marseille

Le défenseur congolais de 27 ans arrive au terme de son contrat le 30 juin prochain avec le club portugais. Il est libre de négocier avec l'équipe de son choix et n’exclurait pas une éventuelle arrivée en Ligue 1, de quoi renforcer un peu plus l’intérêt de l’ OM à son égard. Marseille pourrait réaliser un coup double dans cette opération en renforçant sa charnière défensive sans débourser la moindre indemnité de transfert.

Après quatre saisons passées à Porto, Chancel Mbemba souhaite relever un nouveau défi sous d’autres cieux. L’ OM représenterait alors pour lui une belle porte de sortie. Pour l’heure, aucune offre n’a encore été formulée pour le défenseur congolais, mais cela ne saurait tarder. Les négociations entre les différentes parties devraient s’intensifier dans les jours à venir. Néanmoins, Marseille devra se méfier de la concurrence de l'AC Milan et de l'OL sur ce dossier.