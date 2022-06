PSG Mercato : Le Paris SG connaît le prix XXL pour un joyau du Barça !

Publié par Thomas G. le 01 juin 2022 à 20:11

PSG Mercato : Distancés dans le dossier Aurélien Tchouaméni, le Paris SG pourrait se relancer en recrutant un milieu du Barça.

Souhaitant une nouvelle recrue au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain avait fait d’Aurélien Tchouaméni sa priorité. Néanmoins, le Monégasque semble se diriger vers le Real Madrid pour une somme avoisinant les 100 millions d’euros. Les Parisiens veulent réagir après ce revers en enrôlant une grosse pointure dans ce secteur.

Selon L'Équipe, Luis Campos préparerait un plan B en cas d’échec sur le dossier Aurélien Tchouaméni. En effet, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par Frenkie de Jong. Le milieu néerlandais était proche de rejoindre le Paris SG en 2019, mais avait finalement choisi de signer au Barça. Trois années plus tard, les Blaugranas font face à une crise sans précédent qui les poussent à vendre un joueur majeur. Frenkie de Jong a été choisi grâce à sa valeur marchande et Manchester United est le club le plus avancé sur le dossier.

Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone a fixé le prix de son milieu néerlandais à 85 millions d'euros. Cependant, l’international néerlandais souhaite disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Dans ce contexte, le PSG pourrait dépasser Manchester United grâce à cet atout non négligeable.

PSG Mercato : Frenkie de Jong fan du Paris SG ?

Le Paris Saint-Germain a plusieurs arguments en sa faveur pour convaincre Frenkie de Jong de signer au Paris SG. En premier lieu, l’ancien prodige de l’Ajax souhaiterait évoluer sous les mêmes couleurs que Kylian Mbappé. De plus, la ville de Paris serait également un atout pour le PSG. En 2019, le milieu de 25 ans avait même choisi le quartier dans lequel il souhaitait habiter à Paris.

À cela, s’ajoute la perspective d’évoluer avec de grands joueurs tels que Marco Verratti ou encore Lionel Messi. Enfin, en rejoignant le PSG, Frenkie de Jong pourrait retrouver son poste de prédilection, positionné devant la défense comme lors de son éclosion à l’Ajax. Ainsi, trois ans plus tard, l’histoire entre le Paris Saint-Germain et Frenkie de Jong pourrait finalement commencer.