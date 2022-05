PSG Mercato : Énorme indice sur le départ de Tchouameni de Monaco

Publié par Ange A. le 29 mai 2022 à 23:15

PSG Mercato : L’avenir d’Aurélien Tchouameni va s’écrire loin de l’AS Monaco. Un Monégasque vient encore de confirmer la tendance.

PSG Mercato : Grosse confirmation dans le dossier Tchouameni

Le Paris Saint-Germain est encore loin d’avoir résolu son sempiternel problème au milieu de terrain. Le club de la capitale entend encore se renforcer cet été. Le nom de Paul Pogba est notamment associé au PSG. Le milieu de terrain est en fin de contrat à Manchester United. Comme Paris, la Juventus de Turin souhaite s’attacher les services du champion du monde de 29 ans. Alors que les Bianconri semblent en pole dans ce dossier, Paris aurait activé un plan B en Ligue 1. Le champion de France s’intéresse également au profil d’Aurélien Tchouameni. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024 avec l’ASM, le milieu de 22 ans semble davantage proche de la sortie. Coéquipier du jeune international tricolore, Youssouf Fofana a confirmé le futur départ du milieu formé à Bordeaux.

Quelle destination pour le crack monégasque ?

« Forcément de pas pouvoir jouer avec ça fait partie du football. On est arrivé en même temps, on est resté en même temps. Ça va me faire un petit pincement au cœur », a indiqué cet autre milieu de l’AS Monaco sur Twitch. Courtisé par le Paris Saint-Germain, Aurélien Tchouameni est également dans le viseur du Real Madrid. Le club espagnol entend encore recruter une pépite en Ligue 1 un an après avoir réalisé un joli coup avec Eduardo Camavinga. Mais le champion d’Europe en titre devra casser sa tirelire pour battre le PSG dans ce dossier.

Au vu de la nouvelle bataille en vue entre Parisiens et Madrilènes, l’AS Monaco peut espérer s’en sortir avec un gros chèque. Le club de la Principauté peut espérer empocher plus que les 80 millions d’euros exigés pour libérer Tchouameni. Pour ce qui pourrait être sa dernière saison sur le Rocher, l’ancien Bordelais a disputé 50 matchs pour 5 buts et 3 passes décisives.