ASSE : Vente, l'énorme tacle de Wahbi Khazri à Bernard Caïazzo

Publié par Ange A. le 02 juin 2022 à 04:11

ASSE : Capitaine de l’AS Saint-Étienne, Wahbi Khazri en a profité pour lancer une pique à Bernard Caïazzo en marge de la vente des Verts.

ASSE : Wahbi Khazri se paie Bernard Caïazzo

Barragiste cette année, l’AS Saint-Étienne évoluera à un étage inférieur la saison prochaine. L’ASSE n’a pas pu se défaire de l’AJ Auxerre en barrages. Après la défaite des Verts contre l’AJA, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont lâché un énorme indice sur la vente du club. Alors que le retrait des deux co-présidents de Saint-Étienne est annoncé, Wahbi Khazri a glissé un tacle à Bernard Caïazzo. L’attaquant en fin de contrat doute de l’implication de ce dirigeant. « Quand tu es actionnaire, tu dois être présent et aimer ce club. Romeyer est amoureux de ce club, Caïazzo, je ne sais pas, je ne l’ai pas vu », a révélé le Tunisien lors de l’émission « Rothen S’Enflamme » sur RMC Sport.

Un nouveau propriétaire attendu à Saint-Étienne

Dans sa sortie, l’international tunisien s’attend à d’importants changements. Wahbi Khazri invite notamment chacun à prendre « ses responsabilités et à assumer. Le club joue le maintien depuis trois ans et ce n’est pas normal ». Annoncé depuis avril 2021, le retrait du duo Caïazzo-Romeyer serait désormais imminent. David Blitzer est présenté comme le futur propriétaire de l’AS Saint-Étienne. Avec la relégation de l’ASSE en Ligue 2, l’offre de rachat de l’homme d’affaires américain devrait chuter à 80 millions d’euros. En cas de maintien, il proposait 100 millions d’euros pour acquérir le club ligérien, dont 38 millions destinés au rachat des parts sociales.

Alors qu’un nouveau propriétaire débarque dans le Forez, Wahbi Khazri fait ses valises. En fin de contrat et pas prolongé, le capitaine des Verts devrait, sauf énorme surprise, quitter l’ASSE. Il a rejoint Saint-Étienne en 2018 en provenance de Sunderland. Pour sa dernière saison, le Tunisien a inscrit 10 buts en Ligue 1. Insuffisant toutefois pour assurer le maintien du club dans l’élite.