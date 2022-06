OM Mercato : Vers un deal inattendu entre Marseille et Bordeaux

Publié par Timothée Jean le 02 juin 2022 à 17:42

OM Mercato : Toujours en quête de renfort offensif, Marseille serait prêt à proposer une offre inattendue pour un attaquant des Girondins de Bordeaux.

OM Mercato : Marseille revient à la charge pour Hwang Ui-jo

À l'instar du dernier mercato estival, l'Olympique de Marseille est une nouvelle fois engagé dans une course pour enrôler un nouvel attaquant de pointe. D’autant plus que les Marseillais risquent de perdre Arkadiusz Milik dans les semaines à venir. Confrontée à des soucis financiers, la direction de l’ OM n’est toujours pas parvenue à lever l’option d’achat de son grand attaquant estimée à 12 millions d’euros. Si sa situation contractuelle ne s’améliore d’ici le 30 juin prochain, le buteur prêté par Naples devrait retourner en Italie, où la Juventus s’active pour le recruter.

Conscient du probable départ d’Arkadiusz Milik, l’ OM travaille désormais en coulisses pour trouver son digne successeur. Et l’une des pistes étudiées en interne mènerait à l’attaquant des Girondins de Bordeaux, Hwang Ui-jo. Comme l’indique Le Quotidien du Sport dans son article du jour, les dirigeants phocéens seraient effectivement revenus à la charge pour le buteur sud-coréen avec de nouveaux arguments financiers.

OM Mercato : 6 millions d’euros pour Hwang Ui-jo

Il faut dire que Hwang Ui-jo est une cible de longue date de l’ OM, qui avait déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato estival. Cette première tentative manquée n’a visiblement pas refroidi les ardeurs phocéennes. Si les négociations étaient un temps arrêtées entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux au sujet de Hwang Ui-jo (29 ans), elles devraient reprendre de plus belle dans les jours à venir. Car selon la source, l’ OM serait prêt à formuler une offre de 6 millions d’euros pour le transfert du buteur sud-coréen. Cette proposition pourrait bien faire craquer le club bordelais, relégué en Ligue 2.

À noter que c’est la récente sortie de Hwang Ui-jo sur son avenir qui a sans doute poussé l' OM à revenir à la charge pour sa signature. À une année de la fin de son contrat avec Bordeaux, le joueur de 28 ans a affirmé qu’il souhaitait quitter le club au scapulaire « le plus rapidement possible ». L’ OM s’est donc rapidement positionné pour l’accueillir. Reste désormais à savoir si Bordeaux et Marseille parviendront à s’entendre pour son transfert. Les négociations devaient se poursuivre dans ce sens.