Bordeaux Mercato : Le FCGB va s'offrir sa première recrue de l'été !

Publié par Dylan le 02 juin 2022 à 17:02

Bordeaux Mercato : Ce n'est pas une surprise, le FCGB veut se reconstruire et va enregistrer sa première recrue estivale, bien connue du club.

Bordeaux Mercato : Les Girondins vont signer Yoann Barbet

Malgré le grand ménage annoncé aux Girondins de Bordeaux, un vent nouveau souffle sur le club au scapulaire. En effet, une première recrue devrait débarquer d'ici peu à Bordeaux, il s'agit de Yoann Barbet. Bien connu de la Ligue 2 où il aura disputé 32 rencontres avec les Chamois Niortais entre 2014 et 2015, le défenseur central français va venir renforcer un secteur défensif très friable cette saison à Bordeaux. Avec 91 buts encaissés, la défense du club au scapulaire est la pire des cinq grands championnats européens et illustre parfaitement le cauchemar des Girondins.

Selon Foot Mercato, le transfert de Yoann Barbet au FCGB serait tout proche d'être acté. Le joueur de 29 ans jouait jusqu'à alors aux Queens Park Rangers qui ont longtemps été à la lutte pour les playoffs en Championship durant la dernière saison. Malheureusement, l'ancien club de Joey Barton a terminé 11e et n'a donc pas pu jouer les barrages d'accession en Premier League. Yoann Barbet a été un élément important de l'effectif puisqu'il aura joué 41 rencontres de championnat sur 46 possibles pour 2 buts et une passe décisive durant le dernier exercice.

Bordeaux Mercato : Yoann Barbet va retrouver son club formateur

En fin de contrat aux Queens Park Rangers, l'ancien niortais devrait donc prêter main-forte à son club formateur, qui a connu sa première descente en Ligue 2 depuis 31 ans et l'année 1991. Pour l'anecdote, en 1991 cela faisait également... 31 ans que le club au scapulaire n'était pas descendu ! Malédiction ou pas, les Girondins de Bordeaux ont en tout cas raté leur dernière saison et ont logiquement été relégués.

En grande difficulté financière, Bordeaux ne devrait quasiment pas dépenser de sous pour s'approprier les services de Yoann Barbet. Le joueur étant libre, les Girondins n'auront pas à payer une indemnité de transfert. Une bonne nouvelle pour le FCGB, qui devrait rapidement se séparer de nombreux joueurs cet été afin de se reconstruire au plus vite pour la Ligue 2. Si Hwang Ui-jo a annoncé mercredi qu'il souhaitait quitter Bordeaux au plus vite, ce sont en tout une vingtaine de joueurs qui ne devraient plus porter le maillot du champion de France 2009 la saison prochaine.