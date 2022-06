Bordeaux Mercato : Un attaquant du FCGB veut partir !

Publié par Dylan le 01 juin 2022 à 17:54

Bordeaux Mercato : Alors que les Girondins vont retrouver la Ligue 2, un cadre de l'effectif souhaite partir le plus rapidement possible.

Bordeaux Mercato : Hwang Ui-jo veut absolument s'en aller

Auteur d'une saison ratée sur tous les plans, les Girondins de Bordeaux ont été logiquement relégués à l'issue de la dernière saison de Ligue 1. Derniers avec la pire défense parmi les clubs des cinq grands championnats européens, les hommes de David Guion ont d'ailleurs frôlé un record historique avec 91 buts encaissés en 38 matches. Et s'il fallait encore une preuve pour montrer que rien ne va plus aux Girondins, un des joueurs les plus décisifs du club au scapulaire aimerait partir au plus vite, il s'agit de Hwang Ui-jo.

L'attaquant sud-coréen, arrivé l'année dernière, est l'un des rares rayons de soleil cette saison à Bordeaux. Auteur de 11 buts et 2 passes décisives, il a continué sur la lancée de son premier exercice en Ligue 1 (il avait inscrit 12 buts et délivré 3 passes décisives lors de la saison 2020-2021).

Interrogé ce mercredi en conférence de presse, Hwang Ui-jo n'a pas laissé le moindre espoir aux supporters bordelais. « Si j’ai une bonne équipe qui se manifeste, je veux partir le plus tôt possible. Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. Tout d’abord, j’essaierai de faire de mon mieux lors des 4 matches actuels avec la sélection, puis s’il y a une bonne équipe qui se manifeste, j’aimerais être transféré dès que possible afin d’avoir le temps de m’adapter à cette nouvelle équipe », a déclaré l'attaquant de 29 ans. Des propos qui confirment une envie très forte de quitter la lanterne rouge de Ligue 1.

Bordeaux Mercato : L'OM et Montpellier intéressés par Hwang Ui-jo

Considéré comme l'une des seules valeurs sûres des Girondins, Hwang Ui-jo dispose d'une belle cote sur le marché des transferts. Rien qu'en Ligue 1, l'attaquant sud-coréen a déjà séduit l'OM l'été dernier. Foot Mercato révèle ce mercredi que le Montpellier HSC serait également sur les rangs, sans toutefois avoir transmis une offre. Le Girondin pourrait venir épauler Stéphy Mavididi, Florent Mollet ou encore Téji Savanier sur le front de l'attaque.

Estimé à 12 millions d'euros l'année dernière, le joueur de 29 ans pourrait être une belle affaire pour le club qui réussirait à le recruter. D'autant que Hwang Ui-jo, qui a clamé son envie de partir, pourrait peut-être faire un effort financier s'il s'agit d'un club que le Sud-Coréen apprécie. Le numéro 18 bordelais aurait une préférence concernant sa future destination : la Premier League. Reste à savoir si le Sud-Coréen plaît en Angleterre, mais une porte de sortie devrait bientôt se libérer pour l'actuel meilleur buteur des Girondins.