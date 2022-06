Montpellier HSC Mercato : Un attaquant du MHSC a la cote à l'étranger

Publié par Dylan le 03 juin 2022 à 11:51

Montpellier HSC Mercato : Plusieurs clubs européens se sont manifestés pour un ailier du MHSC, qui ne devrait pas être retenu dans l'Hérault.

Montpellier HSC Mercato : Stephy Mavididi très suivi en Premier League

Avec 8 buts inscrits et 3 passes décisives en 30 matches de Ligue 1, l'attaquant anglais Stephy Mavididi s'est construit une très belle cote sur le marché des transferts. Après le départ d'Andy Delort et de Gaëtan Laborde l'été dernier, les supporters du MHSC étaient pourtant inquiets en voyant Elye Wahi, Valère Germain ou encore Stephy Mavididi les remplacer. Mais contrairement aux deux premiers cités, le natif de Derby avait déjà disputé 35 rencontres de Ligue 1 lors de la saison précédente, marquant à 9 reprises. Un bilan satisfaisant qu'il a donc confirmé durant l'exercice 2021-2022, au plus grand bonheur des amoureux du club héraultais.

Et ce bilan n'a pas échappé à plusieurs clubs européens, qui ont été charmés par les qualités de l'ailier. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Stephy Mavididi serait très apprécié en Premier League, où trois équipes aimeraient l'accueillir : West Ham, Southampton et Brighton. L'ancien dijonnais a déjà connu la deuxième division anglaise, l'EFL Championship, mais n'a encore jamais joué le moindre match dans l'élite du football anglais. Né à Derby, il aurait fait de son pays natal sa destination prioritaire afin de progresser encore plus.

Montpellier HSC Mercato : L'OM garde un œil sur Mavididi

Si Stephy Mavididi plaît beaucoup en Angleterre, il est également supervisé par l' OM. Le président phocéen Pablo Longoria pisterait en effet le joueur de 24 ans, déjà bien expérimenté avec des passages en Angleterre (Preston North End, Charlton), en Italie (Juventus) et en France avec le Dijon FCO et le Montpellier HSC.

De son côté, l'attaquant anglais souhaiterait retourner dans son pays natal, à savoir l'Angleterre, ce qui serait mauvais signe pour l' OM. C'est le président du MHSC, Laurent Nicollin, qui a confirmé l'information à Midi Libre ce vendred. « Stephy a envie de voir ailleurs et de retourner en Angleterre. S’il a une opportunité pour trouver un club anglais, on ne le bloquera pas. Si on ne vend pas Stephy, on aura réglé le recrutement de l’attaquant » a t-il déclaré, alors que le Montpellier HSC cherche toujours une piste en attaque pour pallier son éventuel départ.