Montpellier HSC Mercato : Flash, le MHSC officialise cinq départs !

Publié par ALEXIS le 23 mai 2022 à 12:03

Montpellier HSC Mercato : La direction du MHSC a annoncé, ce lundi 23 mai 2022, le départ de cinq joueurs de son effectif professionnel.

Montpellier HSC Mercato : Gioacchini non conservé, Oyongo, Sambia et Ristic libres

Le Montpellier HSC a lancé son mercato estival, ce lundi 23 mai, en se séparant de cinq joueurs de son équipe professionnelle. Dans un communiqué officiel, le club héraultais a officialisé les départs de Nicholas Gioacchini (avant-centre), Matheus Thuler (défenseur central), Ambroise Oyongo (latéral gauche), Junior Sambia (latéral droit) et Mihailo Ristic (arrière gauche). « Le MHSC remercie Sambia, Gioacchini, Thuler, Oyongo et Ristic d’avoir fait un bout de chemin en Orange et Bleu et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière », a informé le club logé au stade de la Mosson.

Prêté avec une option d’achat par le SM Caen, Nicholas Gioacchini n'a pas été conservé. Idem pour Matheus Thuler qui retourne à Flamengo, son club d’origine, au Brésil. Quant aux trois autres, ils sont en fin de contrat et l’entraîneur Olivier Dall'Oglio ne compte plus sur eux. Mihailo Ristic serait proche de signer au Benfica Lisbonne.

Le MHSC lance l'opération dégraissage

Ces nombreux départs confirment l’annonce de Laurent Nicollin en mars dernier. Il avait évoqué la réduction de la masse salariale du Montpellier HSC, en raison des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 et du retrait de Media Pro. « On tend à le résoudre en recrutant des joueurs moins chers et en baissant la masse salariale. C’est ce qu’on essaie de faire depuis deux ans pour rééquilibrer […]. Il faut trouver des sous… » Pour renflouer ses finances, le MHSC pourrait transférer le très courtisé Téji Savanier ou encore sa pépite Elye Wahi (19 ans), lors du mercato estival, en cas d'offre intéressante.