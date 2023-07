Stephy Mavididi va s'engager avec Leicester dans les prochains jours. L'attaquant est arrivé de la Juventus il y a trois ans, contre 6 millions d'euros.

L'attaquant du Montpellier HSC, Stephy Mavididi, va signer à Leicester dans les prochains jours, d'après une information révélée par L'Équipe. Les dirigeants des Foxes se sont entendus avec leurs homologues français pour son transfert, alors qu'il entamait sa dernière année de contrat. Acheté 6 millions d'euros à la Juventus, il y a trois ans, le joueur de 25 ans devrait coûter légèrement plus cher au club anglais. De quoi permettre à Montpellier de réaliser une petite plus-value.

En 115 matchs de Ligue 1, Stephy Mavididi a inscrit 26 buts et délivré 6 passes décisives. Il n'a cependant jamais dépassé la barre des dix unités en une saison, son meilleur exercice étant 2020-2021, avec 9 réalisations. Ces deux dernières années, il a souffert de deux blessures importantes. Une première au genou en février 2022 l'a éloigné des terrains pendant plus d'un mois, avant une deuxième plus importante à la cuisse survenue la saison dernière, l'obligeant à rater 9 matchs au cours de la saison.

Un autre attaquant sur le départ au MHSC

Le gros feuilleton de l'été du côté du MHSC est inévitablement le dossier Elye Wahi. La jeune pépite française (20 ans) est sur les tablettes des plus grands clubs européens, qui se l'arrachent depuis plusieurs semaines. Après Chelsea, qui a fait le forcing pour s'offrir ses services, l'Atlético Madrid est rentré en négociations avec le Montpellier HSC. L'attaquant veut partir, et le club est enclin à le laisser explorer une autre piste. Sa vente devrait rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros à la Paillade, de quoi offrir plus de latitude pour un mercato pour l'instant bien pauvre en arrivées.