Arsenal Mercato : Les Gunners foncent sur un grand talent espagnol !

Publié par Thomas G. le 31 mai 2022 à 17:18

Arsenal Mercato : Bien décidé à se renforcer lors du prochain mercato, les Gunners ont coché le nom d'un international espagnol.

Arsenal Mercato : Mikel Arteta intéressé par l’un de ses compatriotes

Les Gunners ont réalisé une saison convaincante qui a noué beaucoup d’espoir pour les supporters. Malgré l’échec pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le contrat a été rempli pour les hommes de Mikel Arteta. Arsenal visait la 5e place en début de saison et cet objectif a été atteint. Désormais, place au mercato, où les Londoniens sont très ambitieux.

Selon l’insider Turc Ekrem Konur, Arsenal est intéressé par l’international espagnol, Fabian Ruiz. Le milieu de Naples a refusé les propositions de contrat de son club. L'ancien Sévillan veut quitter l'Italie et franchir un cap cet été. Une aubaine pour Arsenal qui pourrait offrir 40 millions d'euros pour convaincre le club italien de céder l’international espagnol. Le joueur s’est bien adapté au championnat italien, le Barça et Manchester United sont également intéressés par son profil. Les Gunners pourraient profiter des pouvoirs de persuasion de Mikel Arteta. Selon la presse anglaise, Fabian Ruiz apprécie le travail de son compatriote et le milieu de terrain verrait d'un bon œil une arrivée à Londres.

Arsenal Mercato : Le chaînon manquant de Mikel Arteta

Cette saison les Gunners sont passés tout prêt de revenir en Ligue des Champions. Le banc des Londoniens a été montré du doigt dans les moments clés de la saison où les seconds couteaux d'Arsenal n’ont pas été à la hauteur. Mikel Arteta ne veut pas revivre cette situation et l’entraîneur espagnol veut renforcer la concurrence dans son effectif. L’arrivée de Fabian Ruiz permettrait à Arsenal d’avoir un véritable concurrent à Granit Xhaka. L’international espagnol serait le chaînon manquant au jeune effectif de Mikel Arteta. De plus, le milieu de Naples a l’expérience des grands rendez-vous après avoir participé à l’Euro et à la Coupe d’Europe. Le mercato sera donc primordial pour les Gunners qui auront pour objectif de remporter des titres et de retrouver la Ligue des Champions.