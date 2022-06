LOSC Mercato : Licenciement imminent pour Olivier Létang

Publié par Timothée Jean le 03 juin 2022 à 18:02

LOSC Mercato : L’avenir s’assombrit pour Olivier Létang, qui pourrait être démis de son poste de président du club lillois.

LOSC Mercato : L’avenir d’ Olivier Létang menacé à Lille

La crise s'abat au LOSC. Malgré un beau parcours européen qui a pris fin au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club entraîné par Jocelyn Gourvennec est retombé dans ses travers en championnat. Le club lillois a terminé à la 10e place de Ligue 1 et ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. Un bilan sportif inquiétant pour l’entraîneur Jocelyn Gourvennec, mais qui pourrait aussi avoir des répercussions sur l’avenir d’Olivier Létang.

Entre ses prises de parole tendues avec l’ancien coach du club Christophe Galtier et le recrutement raté de Hatem Ben Arfa en passant par la longue suspension de Sylvain Armand, le président du LOSC est de plus en plus pointé du doigt pour son management autoritaire. Selon les informations dévoilées par Foot Mercato, un récent audit mené au sein du club confirme d’ailleurs « la tendance d'un problème Létang ». Cet audit fragilise ainsi un peu plus la situation d’ Olivier Létang au LOSC. D’autant plus que la société Merlyn Partners, actuelle propriétaire du club, prévoit des changements majeurs chez les Dogues et n'exclut pas un départ d’Olivier Létang. La source précise même que « son poste ne tient plus qu’à un fil ». L’homme de 49 ans pourrait être démis de ses fonctions de président de Lille dans les jours à venir.

LOSC Mercato : Jocelyn Gourvennec maintenu à son poste

Par ailleurs, la source explique que Jocelyn Gourvennec, malgré un bilan sportif mitigé cette saison, bénéfice toujours du soutien de son équipe. Ainsi, l’entraîneur lillois devrait être maintenu à son poste pour la saison à venir. Mais ce n’est pas le cas pour le président du LOSC, Olivier Létang, qui semble de plus en plus isolé. Son départ du club pourrait même intervenir dans les jours à venir.