LOSC Mercato : Officiel, Gourvennec se sépare d’un indésirable

Publié par Timothée Jean le 30 mai 2022 à 22:00

LOSC Mercato : L’exode se poursuit chez les Dogues. Le club entraîné par Jocelyn Gourvennec enregistre un cinquième départ cet été.

LOSC Mercato : Orestis Karnezis quitte les Dogues

Le prochain mercato estival sera très agité du côté du LOSC, notamment dans le sens des départs. En effet, le club entraîné par Jocelyn Gourvennec devrait se séparer de plusieurs éléments lors de cette fenêtre de transfert. D’ailleurs, plusieurs joueurs ont déjà quitté le LOSC en cette fin de saison. C’est particulièrement le cas de l’attaquant Burak Yilmaz, le milieu Xeka et le latéral droit Jérémy Pied, qui ont quitté le navire lillois en fin de contrat. Ils ne devraient pas tarder pour trouver un nouveau point de chute pour relancer leur carrière.

Ivo Grbic a, lui aussi, décidé de quitter le LOSC afin de s’engager avec l'Atlético Madrid sous la forme d’un prêt. Et comme si cela ne suffisait pas, les Lillois ont acté un cinquième départ. Il s’agit d’Orestis Karnezis. Le portier grec de 36 ans et le club lillois ont résilié à l'amiable le contrat d'un an qui les liait jusqu’en juin 2023. « Le LOSC et Oréstis Karnézis ont décidé de la résiliation du contrat qui les liait », peut-on lire dans le communiqué du club, qui lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière.

LOSC Mercato : D’autres départs se préparent à Lille

Arrivé en septembre 2020 en provenance de Naples, Oréstis Karnézis n’entrait pas vraiment dans les plans du Lille OSC. Depuis son arrivée, le gardien de but grec n’a joué qu'un match sous le maillot lillois. Il devra trouver un nouveau point de chute où se relancer. Mais Oréstis Karnézis ne sera sans doute pas le dernier joueur à quitter le domaine de Luchin cet été, d’autres départs sont attendus. Auteur d’une bonne saison au LOSC, Sven Botman est fortement pressenti pour rejoindre l’AC Milan. Son coéquipier Renato Sanches sera également très proche de s’engager avec les Rossoneri. Jonathan David, longtemps annoncé sur le départ, pourrait lui aussi mettre les voiles, à condition de recevoir une offre satisfaisante.