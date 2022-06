PSG Mercato : C’est fait, le successeur de Leonardo a signé !

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2022 à 21:29

PSG Mercato : Annoncée depuis plusieurs jours déjà, la succession de Leonardo se précise au Paris SG. Le prochain homme fort du club parisien aurait signé.

PSG Mercato : Luis Campos remplace Leonardo au Paris SG

Comme annoncé par la presse locale et étrangère depuis plusieurs semaines, Luis Campos sera le prochain homme fort du Paris Saint-Germain. L’ancien dirigeant de l’AS Monaco et de Lille OSC va remplacer le Brésilien Leonardo, mais pas en qualité de directeur sportif. En effet, le journal Le Parisien indique ce vendredi soir que le Portugais de 57 ans a signé un contrat de trois ans avec le club de la capitale ce jour. Luis Campos arrive en tant que conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi au Paris SG.

L’officialisation de la nouvelle devrait intervenir la semaine prochaine. Pour son aventure dans la capitale, Campos sera aidé par son compatriote Antero Henrique. L’ancien directeur sportif des Rouge et Bleu sera chargé de la vente des joueurs avec un rôle officieux. Le quotidien L’Équipe a confirmé l’information en précisant que Luis Campos s'occupera du recrutement et de la détection de talents dans la capitale. Comme indiqué ces derniers temps, il serait déjà au travail depuis Doha et veut faire une révolution au PSG.

PSG Mercato : Luis Campos va tenter d’amener un nouveau souffle

Contrairement à Leonardo, Luis Campos n'aura donc pas le titre de directeur sportif. Selon Le Parisien, il n'est pas sûr qu'il gère le centre de formation. Il n'est pas sûr non plus de vivre à Paris et de venir tous les jours au club. Les membres de son équipe seront présents au quotidien au Camp des Loges. Luis Campos sera épaulé par Henrique dans un rôle de conseiller extérieur. Il va restructurer un petit peu le club et essayer de faire venir de nouveaux joueurs.

D’après L’Équipe, il va tenter d’amener un nouveau souffle au sein du Paris Saint-Germain, où une reprise en main globale est attendue. Avec la signature de Campos, le Paris SG doit désormais acter le nom de son futur entraîneur avant de s’attaquer au mercato estival, lors duquel de nombreux changements sont envisagés. RMC Sport confirme à son tour cette nouvelle et assure que Luis Campos ne s’occupera pas de la formation ni de la section féminine.

Il a d’ores et déjà ciblé quatre recrues, au minimum : un défenseur central, deux milieux et un attaquant polyvalent. Les renforts seront plus nombreux en fonction des départs. Concernant l’identité du successeur de Pochettino, Campos a déjà son idée qui a été soumise à Nasser Al-Khelaïfi. La radio métropolitaine révèle que c’est un entraîneur qui a été très peu cité dans les médias.

Affaire à suivre donc…