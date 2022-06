PSG Mercato : Campos arrive avec un calibre au milieu de terrain

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2022 à 09:05

PSG Mercato : En attendant son arrivée officielle, Luis Campos pourrait débarquer avec un renfort de taille pour le milieu de terrain du Paris SG.

PSG Mercato : Luis Campos a signé son contrat avec le Paris SG

S’il faudra encore patienter quelques jours pour l'officialisation, la venue de Luis Campos pour succéder à Leonardo au sein de l’organigramme du Paris Saint-Germain, annoncée par la presse depuis plusieurs semaines, serait désormais actée et ne ferait donc plus aucun doute. D’après les informations relayées vendredi soir par le quotidien Le Parisien, confirmées par L’Équipe et RMC Sport, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC aurait signé un contrat de trois ans avec le Paris SG, soit jusqu’en 2025.

S’il remplace bien Leonardo, Luis Campos n’occupera pas les fonctions de directeur sportif, mais il sera le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi avec des pouvoirs élargis. Il s’occupera notamment du recrutement et de la détection de talents dans la capitale. Et justement, il pourrait débarquer dans la Ville Lumière avec dans ses valises un premier renfort pour le milieu de terrain.

PSG Mercato : Joao Palhinha au Paris SG la saison prochaine ?

En effet, d’après les renseignements de nos confrères de But Football Club, Luis Campos serait intéressé par le profil du milieu de terrain du Sporting Portugal, Joao Palhinha. Auteur de solides prestations cette saison, l’international portugais pourrait changer d’air à la faveur du prochain mercato estival. À 26 ans, l’ancien coéquipier de Nuno Mendes aimerait rejoindre un club plus huppé la saison prochaine.

Luis Campos voudrait donc le convaincre de rejoindre les rangs du PSG. Surtout si son entraîneur Ruben Amorim venait à débarquer dans la capitale pour succéder à Mauricio Pochettino. Reste maintenant à savoir si le Paris SG passera effectivement à l’action pour Joao Palhinha cet été.

Affaire à suivre…