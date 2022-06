FC Lorient Mercato : Un départ en défense acté chez les Merlus

Publié par Ange A. le 04 juin 2022 à 04:25

FC Lorient Mercato : Alors qu’ils enregistrent la signature de Gédéon Kalulu, les Merlus ne pourront plus compter sur Jérôme Hergault.

FC Lorient Mercato : Une signature et un départ actés chez les Merlus

Le FC Lorient a frôlé la relégation cette saison. Le club Morbihan a terminé à la 16e place de Ligue 1 Uber Eats, à 4 points de l’AS Saint-Étienne, barragiste. Les Merlus préparent déjà la saison prochaine en se renforçant cet été. Vendredi, Lorient a officialisé un premier renfort. En fin de contrat chez le promu Ajaccio, Gédéon Kalulu s’est engagé avec le FCL. Le latéral droit congolais (RDC) a signé pour les quatre prochaines saisons en faveur du club entraîné par Christophe Pélissier. Sa signature permet de compenser les futurs départs d’Houboulang Mendes et Jérôme Hergault, tous deux en fin de contrat en Bretagne. Le second défenseur cité a d’ailleurs déjà acté son départ de Lorient.

Jérôme Hergault confirme son départ de Lorient

L’arrière droit âgé de 36 ans a tenu à justifier son départ du FC Lorient. Jérôme Hergault révèle notamment qu’il n’était pas satisfait de son temps de jeu chez les Merlus. Le latéral n’a disputé que 9 rencontres (443 minutes) sur la campagne écoulée, dont six titularisations. « C’est logique, compte tenu du nombre de matchs que j’ai joués cette saison. Cela ne m’aurait pas dérangé de poursuivre au FCL, mais je voulais d’autres conditions. Donc au final, je ne suis pas malheureux non plus de ne pas prolonger », a confié le natif de Montmorency selon les propos rapportés par Ouest France.

Au total, Jérôme Hergault totalise 50 matchs pour deux buts et une passe décisive avec Lorient. Il a rejoint le club Morbihan en tant que joueur libre en 2019. Il quitte donc les Merlus avec le même statut. Reste plus qu’à savoir où il posera ses valises cet été.