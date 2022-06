OM Mercato : Déjà un obstacle insurmontable sur la piste Marcelo ?

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2022 à 15:42

OM Mercato : En quête d’un successeur à Sead Kolasinac, l’OM penserait à Marcelo, en fin de contrat au Real Madrid. Mais la tâche ne s’annonce pas facile.

OM Mercato : Pablo Longoria tente le pari Marcelo

Marcelo s’apprête à tourner quinze années de sa carrière. Débarqué en janvier 2007 en provenance de Fluminense contre un chèque de 6,5 millions d’euros, le latéral gauche de 34 ans va quitter le Real Madrid au terme de son contrat le 30 juin prochain. Après la finale de la Ligue des Champions remportée face à Liverpool, l’international brésilien a fait ses adieux au peuple madrilène à Santiago Bernabeu. Désormais libre de s’engager avec le club de son choix, Marcelo aura l’embarras du choix cet été.

En effet, selon les informations du journal turc Fanatik, alors que l’Inter Milan et la Juventus Turin se seraient déjà renseignés, la concurrence serait de plus en plus intense pour l’Olympique de Marseille dans le dossier Marcelo. Le média stambouliote assurant que Fenerbahçe serait également sur les traces du coéquipier de Karim Benzema. Et le club turc serait disposé à tout mettre en oeuvre afin de le convaincre de signer cet été.

OM Mercato : Marcelo vers Fenerbahçe, sur conseil de Roberto Carlos

Depuis plusieurs semaines déjà, Marcelo est régulièrement associé à diverses destinations exotiques au Brésil, en Chine et aux États-Unis. Toutefois, l’ancien protégé de Zinedine Zidane souhaite rester en Europe pour continuer à disputer la Ligue des Champions. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille, qualifiée pour la C1 la saison prochaine et à la peine au poste d’arrière gauche, où Sead Kolasinac, Jordan Amavi et Luan Peres ne donnent pas satisfaction à Jorge Sampaoli. Pour autant, le compatriote de Neymar Jr privilégierait Fenerbahçe, sur conseils de son compatriote Roberto Carlos. Pablo Longoria et l’OM pourraient donc voir ce gros coup leur passer sous le nez.