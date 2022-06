Bordeaux : Gérard Lopez bientôt condamné par la justice

Publié par Ange A. le 05 juin 2022 à 01:45

Bordeaux : Alors que des changements sont attendus suite à la relégation du FCGB, les ennuis judiciaires s’enchaînent pour Gérard Lopez.

Bordeaux : Gérard Lopez inculpé par la justice de son pays

Les galères ne cessent de s’enchaîner pour Gérard Lopez depuis son départ du Lille OSC. L’homme d’affaires luxembourgeois avait été contraint de céder son poste de président à Lille en décembre 2020. L’été dernier, il a signé son grand retour en Ligue 1 en tant que président des Girondins de Bordeaux. Mais son mandat en Gironde n’a pas débuté de la meilleure des manières. Lanterne rouge du championnat au terme du dernier exercice, le FCGB évoluera en Ligue 2 la saison prochaine.

Suite à cet échec colossal, son avenir au club au scapulaire se retrouve d’ailleurs menacé. Les actionnaires majoritaires de Bordeaux, dont Fortress, pourraient décider de se séparer de l’ancien président lillois en raison des mauvais résultats financiers. Son avenir étant incertain en Gironde, l’entrepreneur traîne encore des casseroles en justice. L’Essentiel révèle en effet qu’il désormais serait dans le collimateur de la justice luxembourgeoise.

Ce que risque le président du FCGB

Le journal révèle en effet que le président des Girondins de Bordeaux a été inculpé pour « faux et usage de faux ». Il est notamment reproché à Gérard Lopez des transferts d’argent douteux à hauteur de 2 millions d’euros en 2014, effectués via plusieurs entreprises lui appartenant à lui et à son associé Éric Lux. Le journal révèle que le président bordelais conteste les infractions qui lui sont reprochées. L’affaire a été renvoyée devant la chambre du conseil du Tribunal de Luxembourg. S’ils sont reconnus coupables, les deux hommes pourraient écoper d’une peine de prison allant de 5 mois à 3 ans. Pas de quoi rassurer les actionnaires du FCGB déjà en quête de réformes pour oublier cette dernière campagne ratée dans l’élite.