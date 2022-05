Bordeaux : Le FCGB en crise, Lopez proche d'être viré ?

Publié par ALEXIS le 11 mai 2022 à 15:11

Dernier de la L1 et relégable, l'avenir de Bordeaux dépend du résultat du match de l’ASSE à Nice, ce soir. Gérard Lopez pourrait même prendre la porte.

Bordeaux suspendu au résultat de l'ASSE à Nice

Bordeaux pourrait être relégué officiellement en Ligue 2, dès ce mercredi 11 mai, sans même jouer. De ce fait, les Girondins et leur président seront très attentifs au résultat du match qui oppose l’OGC Nice et l’ASSE à l’Allianz Riviera. Cette rencontre en retard de la 36e journée de Ligue 1 est en effet décisive pour le FCGB, actuelle lanterne rouge du championnat. En cas de victoire de l’AS Saint-Étienne sur le Gym, l’équipe girondine serait immédiatement reléguée en Ligue 2, avant ses deux derniers matchs de la saison, respectivement contre le FC Lorient (14 mai) et le Stade Brestois (21 mai). Les Stéphanois, actuels 18es et barragistes auraient 7 points de plus que Bordeaux, qui serait ainsi condamné à la descente en division inférieure.

Face à cette probabilité, le club au scapulaire croise certainement les doigts pour que l’OGC Nice soit le vainqueur de ce match. Ce qui donnerait une infime chance à l’équipe de David Guion, pour espérer finir à la place de barragiste, sa seule porte de sortie. Il faut dire que les Girondins (27 points) n’ont plus leur destin entre les mains. Ils doivent non seulement gagner leurs deux derniers matchs, mais également souhaiter que le FC Metz (19e avec 28 points) à et l’AS Saint-Étienne (31 points) ne prennent pas du tout de points en cette fin de saison.

Gérard Lopez viré du FCGB en cas de relégation en L2 ?

À Bordeaux, le président Gérard Lopez s’est déjà préparé à la descente aux enfers. Il a annoncé qu’il resterait aux commandes du club, même en Ligue 2. « C’est triste de se dire que ce club pourrait descendre, mais si jamais c’est le cas, je serai là », a-t-il confié à RMC Sport, début mai, après la défaite contre l’OGC Nice (0-1) au Matmut Atlantique. Mais la seule volonté du nouveau président des Marine et Blanc pourrait ne pas suffire.

D’après les informations de Romain Molina, il pourrait être viré de ses fonctions par les actionnaires majoritaires, en raison de problèmes financiers. « Ça sent le sapin pour Gerard Lopez à Bordeaux, Fortress a compris certaines choses et certains chiffres dira-t-on », a appris le journaliste sur son compte Twitter. Pour rappel, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois a acquis Bordeaux en juillet 2021, suite au départ de King Street.