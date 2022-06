PSG Mercato : Succession Pochettino, Mourinho lâche sa réponse !

Publié par JEAN-LUC D le 05 juin 2022 à 15:20

PSG Mercato : Samedi, les médias anglais ont annoncé que José Mourinho pourrait succéder à Mauricio Pochettino. La réponse du coach de la Roma n’a pas tardé.

PSG Mercato : José Mourinho au Paris SG ? Pas maintenant !

Hier, les médias britanniques The Daily Telegraph et talkSPORT ont annoncé en choeur que José Mourinhopourrait remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. À la recherche d’un entraîneur à poigne pour gérer un vestiaire de stars, les dirigeants qatariens des Rouge et Bleu verraient Mourinho le profil idéal pour le poste. Avec l’arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, la possibilité de voir l’ancien coach de Chelsea quitter l’AS Rome cet été pour rejoindre le PSG prend encore plus d’ampleur, les deux Portugais étant très liés.

Cependant, l’affaire serait très loin d’être sérieuse. En effet, selon Gianluca Di Marzio, le Special One sera à 100 % sur le banc de la Louve la prochaine. Le journaliste de Sky Sport explique que le technicien de 59 ans a fait comprendre à sa direction qu’il entend bien poursuivre son aventure à Rome encore au moins une saison supplémentaire. Heureux chez les Giallorossi, où il bénéficie de la totale confiance de ses dirigeants, il travaillerait même déjà sur le prochain mercato estival afin de renforcer son effectif actuel qui a remporté la Ligue Europa Conférence. Même son de cloche du côté du club italien.

PSG Mercato : L’AS Rome dément une Fake News pour Mourinho

Alors que le sort de Mauricio Pochettino est désormais scellé et que Luis Campos est attendu pour la nomination d’un nouveau coach, le nom de José Mourinho a été une nouvelle fois associé au Paris Saint-Germain. Le journal transalpin Il Messaggero a même titré à sa Une ce dimanche : « Roma, l'inquiétude pour Mou. Le PSG bouge. » Mais cette rumeur a été rapidement démentie par le club romain qui dénonce d’ailleurs une « fake news » sur l’avenir de son entraîneur.

À en croire les dirigeants de l’AS Rome interrogé par le média local, il n’y a absolument rien qui se passe entre Mourinho et le Paris SG. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien coach du Real Madrid, de Tottenham et de Manchester United, notamment, devrait donc être présent à la reprise de la Roma.