AS Monaco Mercato : L'ASM prépare un superbe coup en attaque

Publié par Thomas G. le 07 juin 2022 à 11:10

AS Monaco Mercato : Proche d'un dénouement dans le dossier Aurélien Tchouaméni, les Monégasques auraient coché le nom d'un grand attaquant.

AS Monaco Mercato : L’ASM prospecte en Italie

L’avenir d’Aurélien Tchouaméni devrait bientôt être scellé et les Monégasques pourront entamer leur mercato. Grâce au futur départ de l’international français, c’est plus de 80 millions d’euros qui vont rentrer dans les caisses de l’ASM. Une somme importante que les Monégasques vont réinvestir sur le marché avec l’objectif de bien figurer en Ligue des Champions la saison prochaine. Dans cette optique, le club de la principauté serait intéressé par le profil d’un champion d’Europe italien.

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, l’AS Monaco a montré un intérêt pour l’attaquant de Serie A, Andrea Belotti. Le capitaine du Torino est en fin de contrat avec les Turinois à la fin du mois. Le buteur de la Squadra Azzurra pourrait donc débarquer librement dans la principauté. À 29 ans, le joueur veut découvrir un nouveau challenge et gagner des titres. De plus, en rejoignant l’AS Monaco, Andrea Belotti aurait la possibilité de disputer la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Par ailleurs, l'international italien est un attaquant rugueux, capable de peser sur les défenses et également dotée d’une efficacité clinique, ainsi ses qualités font de de lui un homme courtisé. Des clubs de Premier League et notamment l’OGC Nice seraient intéressés par l’attaquant de 29 ans.

AS Monaco Mercato : Andrea Belotti pour sécuriser l’attaque

Actuellement, l’AS Monaco ne compte que deux attaquants de métier dans son effectif professionnel avec Myron Boadu et Wissam Ben Yedder. Les dirigeants Monégasques souhaitent recruter un troisième attaquant pour suppléer leurs deux buteurs. La saison prochaine, le club de la principauté espère disputer la phase finale de la Ligue des Champions et le nombre de matchs joués devrait augmenter. En prévision de l’accumulation des matchs, l’ASM s’est donc positionnée dans le dossier Andrea Belotti qui a l’avantage d’être libre de tout contrat. L’arrivée de l’international italien pourrait également pallier un éventuel départ de Wissam Ben Yedder pisté par le FC Barcelone.