OM Mercato : Une condition fixée pour le départ de Payet au Mexique

Publié par Timothée Jean le 07 juin 2022 à 13:25

OM Mercato : Bien que sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet n’est pas à l’abri d’un départ prématuré.

OM Mercato : Marseille prêt à céder Dimitri Payet ?

Dimitri Payet a réalisé une saison exceptionnelle à l’Olympique de Marseille. Avec un physique retrouvé, le milieu offensif réunionnais a enchaîné les bonnes prestations à l’ OM, comptabilisant 16 buts et 13 passes décisives en 46 apparitions. Des performances qui séduisent au-delà des frontières nationales. En effet, si les clubs européens ne se bousculent pas pour Dimitri Payet en raison de son âge avancé (35 ans), une formation exotique s’active toujours pour le recruter. Il s’agit des Tigres de Monterrey au Mexique.

Après avoir recruté Florian Thauvin et André-Pierre Gignac, le club mexicain souhaite recruter le capitaine marseillais, d'après RG La Deportiva. Si cette information a de quoi faire sourire bon nombre de supporters de l’Olympique de Marseille, le deal aurait cette fois-ci de grandes chances d’aboutir. Et pour cause, la direction de l’ OM pourrait enfin ouvrir la porte pour Dimitri Payet sous certaines conditions. Le consultant pour RMC Sport, Éric Di Meco, explique que Marseille devrait laisser partir son capitaine si ce dernier souhaite relever un nouveau défi loin du Vélodrome. « S’il a envie de partir, le club devrait tout faire pour lui permettre de partir et de faire un dernier beau contrat, voire de vivre une expérience assez unique », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par la radio sportive.

OM Mercato : Dimitri Payet n’incarne plus l’avenir

Pour l’heure, Dimitri Payet n’est pas l’intention de changer d’air. Le milieu offensif a régulièrement affiché son souhait de terminer sa carrière à l’ OM. Mais Éric Di Meco précise que l’international tricolore n’incarne plus l’avenir du côté du Vélodrome. Son départ ne serait donc pas une grosse perte pour les décideurs du club phocéen. « Tu es obligé de préparer l'avenir, qui n'est pas Dimitri Payet. Ce n'est pas avec les campagnes en Ligue des champions qu'il a faite et que l'OM a joué que tu vas te dire : ce sera un grand manque en Ligue des champions », a-t-il ajouté. En attendant, les Tigres de Monterrey ne baissent pas les bras pour Dimitri Payet et travaillent toujours en coulisses pour son transfert.