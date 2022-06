Barça Mercato : Plusieurs départs attendus au FC Barcelone !

Publié par Thomas G. le 07 juin 2022 à 22:55

Barça Mercato : Bien décidés à retrouver les sommets, les Blaugranas veulent rebâtir leur effectif pour se relancer la saison prochaine.

Barça Mercato : Un exode massif en Catalogne ?

Le FC Barcelone a entamé un nouveau chapitre de son histoire depuis la nomination de Xavi en tant qu’entraîneur. Les Catalans ont donné les clés du navire à un ancien du club pour retrouver leur gloire d’antan. L’entraîneur espagnol a réussi à redresser la barre pour qualifier le club en Ligue des Champions. Désormais, pour continuer à progresser, Xavi souhaite se séparer de plusieurs éléments.

D’autant plus que les Blaugranas ont besoin de liquidités pour assurer leur survie, le club est toujours endetté et va devoir vendre durant le mercato estival. En plus de la vente de Frenkie de Jong, de nombreux joueurs peu utilisés devraient quitter le club. C’est notamment le cas des internationaux français, Clément Lenglet et Samuel Umtiti. À cette liste, s’ajoutent également Riqui Puig, Martin Braithwaite, Oscar Mingueza et Neto. Le dégraissage entrepris par la direction catalane va permettre au Barça de réduire sa masse salariale et à Xavi de compter sur un effectif à son image.

Barça Mercato : Le FC Barcelone a l’obligation de vendre

Selon le quotidien Sport, le FC Barcelone s’active déjà pour trouver des portes de sortie aux indésirables. De plus, Xavi s’est entretenu avec ces joueurs pour leur indiquer qu’il ne comptait pas sur eux. Ainsi, l’international français, Clément Lenglet, pourrait rebondir à Tottenham, tandis que l’ancien prodige de la Masia, Riqui Puig, est quant à lui courtisé par le Celta Vigo. En parallèle, le Barça souhaite brader les indésirables pour faciliter leurs départs, et Samuel Umtiti pourrait retourner dans son club formateur gratuitement. En effet, à l’image du transfert de Rafinha vers le PSG, les Blaugranas pourraient insérer un pourcentage à la revente. Le FC Barcelone est dans l'obligation de vendre sous peine de dire adieu aux espoirs de signer Robert Lewandowski.