OM : Une terrible amende infligée à l’Olympique de Marseille

Publié par Timothée Jean le 08 juin 2022 à 08:15

Alors que l’ OM travaille déjà en coulisse sur son prochain mercato estival, la direction du club vient de recevoir une mauvaise nouvelle.

OM : Les Marseillais lourdement sanctionnés par la LFP

La saison terminée, de nombreux changements sont attendus à l’Olympique de Marseille. L’ OM, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, espère profiter du prochain mercato estival, pour redynamiser son effectif. Mais à quelques jours de l’ouverture officielle du marché des transferts en France, le club phocéen vient de recevoir une terrible nouvelle.

La commission de discipline de la LFP a en effet décidé de sanctionner l'Olympique de Marseille concernant l'usage d’engins pyrotechniques au stade Vélodrome lors du choc contre le RC Strasbourg (4-0). Le club phocéen devra ainsi s’acquitter d’une amende salée de 130 000 millions d’euros. « 38e journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace du 21 mai 2022. Comportement des supporters de l'Olympique de Marseille : usage d'engins pyrotechniques et utilisation de laser 130 000 € d'amende », peut-on lire dans le communiqué de l’instance.

OM : Fermeture avec sursis des virages du Vélodrome

Pour rappel, ces événements se sont déroulés le 21 mai dernier, lors de la victoire de l’ OM face au RC Strasbourg (4-0) dans le cadre de la dernière journée du championnat. De nombreux fumigènes étaient allumés dans les tribunes en milieu de seconde période pour fêter les 30 ans du groupe de supporters Dodgers, ce qui avait entraîné une brève interruption du match pendant quelques minutes. La LFP s’est alors saisi du dossier et a décidé de sanction l’ OM. En plus de l’amende financière, le club phocéen a été sanctionné d'une « fermeture pour un match avec sursis du virage Sud et du virage Nord de l'Orange Vélodrome ». À noter que l’ OM a arraché sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions suite à sa brillante victoire face au RC Strasbourg, alors que dans le même temps l'AS Monaco a faisait match nul (2-2) à Lens.