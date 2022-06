Angers SCO Mercato : Après la vente, un premier départ se précise

Publié par Dylan le 08 juin 2022 à 11:24

Angers SCO Mercato : Alors que la vente du club au groupe GFC est en cours, un premier changement majeur devrait être annoncé au sein de la direction.

Angers SCO Mercato : Xavier Thuilot, première victime de la vente du club ?

Le directeur général de l'Angers SCO, Xavier Thuilot, devrait faire ses valises. Alors que l'audit vient de commencer pour finaliser la vente du club au groupe GFC, un groupe d'investisseurs américains, il devrait quitter ses fonctions pour céder son poste à l'un des membres du groupe GFC. Arrivé l'été dernier en provenance de l'AS Saint-Étienne, Xavier Thuilot n'aura donc pas traîné longtemps dans l'Anjou.

Contacté par le journal L'Équipe à propos de cet éventuel départ, le directeur général du SCO n'a pas souhaité répondre. Son départ pourrait être imminent en cas de nettes avancées au niveau de la vente. La présentation du budget prévisionnel a déjà été un succès, et les nouveaux actionnaires devraient rapidement comparaître devant la DNCG (fin juin-début juillet). Tout laisse donc à penser que le départ de Xavier Thuilot est acté, puisqu'en cas de reprise du club, les nouveaux propriétaires devraient installer un de leurs membres à la place du directeur général.

La vente du SCO, une première historique

Il y a quelques semaines, L'Équipe révélait que Saïd Chabane, président et propriétaire à plus de 99 % des parts d'Angers SCO, était entré en discussions avec le groupe GFC, qui voulait racheter il y a un temps le club de NAC Breda en deuxième division néerlandaise. Ce groupe se compose entre autres de Nick Sakiewicz et Cobus Kotze, le premier nommé étant un ancien gardien de but qui a beaucoup œuvré aux Etats-Unis. Mais le grand artisan de la vente n'est autre que John Tavares, membre d'AKTS, le cabinet de conseil suisse qui avait été mandaté par le président Saïd Chabane pour céder le SCO.

Le prix de vente du club est estimé entre 65 et 75 millions d'euros par Saïd Chabane, qui espère finaliser la transition dans les prochaines semaines avec les nouveaux repreneurs. La nouvelle de la vente était tombée à la mi-mai, alors qu'une réunion historique se tenait entre les dirigeants, les salariés mais aussi les joueurs (Pierrick Capelle, Abdoulaye Bamba) pour annoncer le projet de reprise du club. En cas de finalisation, il s'agirait d'une grande première pour le SCO qui pourrait totalement changer de statut la saison prochaine.