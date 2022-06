PSG Mercato : Nouveau duel avec le Real pour un crack brésilien !

Publié par Thomas G. le 08 juin 2022 à 12:45

PSG Mercato : Souhaitant se renforcer au milieu de terrain, le Paris SG pourrait une nouvelle fois se faire doubler par le Real Madrid.

PSG Mercato : Le Real Madrid veut contrarier le plan du Paris SG

Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont souvent été confrontés sur les terrains et sur le marché des transferts. Dans un premier temps, les Parisiens avaient gagné la première bataille sur le marché en prolongeant Kylian Mbappé. Ensuite, les Madrilènes ont répliqué en bouclant l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni qui était la priorité du PSG pour plus de 100 millions d’euros. Avant cela, le PSG et le Real Madrid entretenaient de bonnes relations notamment grâce au transfert de Keylor Navas. Néanmoins, les deux clubs pourraient vivre le troisième acte de cette rivalité dans les prochaines semaines.

En effet, les deux clubs sont intéressés par un jeune espoir brésilien. Les Parisiens et les Madrilènes courtisent l’espoir de Palmeiras, Danilo Oliveira, qui a impressionné cette année au Brésil. Le milieu de 21 ans a été appelé pour la première fois avec la Seleção en juin après sa bonne saison. Par ailleurs, après Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid souhaiterait à nouveau doubler le PSG et rafler la mise en engageant le néo-international auriverde. D'autant plus que Danilo Oliveira est considéré comme le nouveau Casemiro au Brésil et un transfert en Europe est envisagé dès cet été par son entourage.

PSG Mercato : La direction parisienne prépare l’avenir

Le Paris Saint-Germain souhaite se renforcer durant le prochain mercato en recrutant plusieurs milieux de terrain. Dans cette optique, le PSG veut régénérer son entrejeu avec l’achat de joueurs prometteurs. Suite à l’échec dans le dossier Tchouaméni, le club de la capitale pourrait se tourner vers Frenkie de Jong et Danilo Oliveira. Cependant, les Parisiens devront mettre la main à la poche pour recruter l’international brésilien qui est estimé à 30 millions d’euros. Dans le même temps, le Paris SG souhaite se séparer de plusieurs éléments dont Idrissa Gueye, Ander Herrera et Leandro Paredes. Ainsi, le PSG pourrait investir cet argent pour enrôler Danilo Oliveira.