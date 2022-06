PSG Mercato : Keylor Navas livre un énorme indice sur son avenir !

Publié par Thomas G. le 08 juin 2022 à 10:45

PSG Mercato : Incertain concernant son avenir au Paris Saint-Germain, Keylor Navas s'est exprimé pour clarifier sa situation.

PSG Mercato : Keylor Navas en dit plus sur son avenir

Titulaire indiscutable lors de ses deux premières saisons au PSG, Keylor Navas a vu arriver Gianluigi Donnarumma pour le concurrencer. Depuis l’arrivée du géant italien, le statut de l’international costaricien a changé et Keylor Navas est désormais considéré comme le deuxième gardien dans la hiérarchie. Une situation qui ne convient pas à l’ancien madrilène qui avait fait savoir à sa direction son mécontentement.

Cependant, le dossier a pris une nouvelle tournure après la dernière déclaration du gardien de 35 ans. Au micro du journaliste Yashin Quesada, Keylor Navas a déclaré : « Tout est clair, je suis calme et concentré sur la sélection. Dans mon club, j'ai un contrat de 2 ans et cela parle de lui-même. Nous verrons ce qui se passera à l'avenir. J'ai toujours été un combattant et j'aime les défis. » Le triple vainqueur de la Ligue des Champions serait donc partant pour rester une saison de plus au PSG avec comme objectif de récupérer sa place de numéro 1.

Navas prêt à s’inscrire dans le nouveau projet

Pendant l’intersaison, le Paris Saint-Germain va entamer un nouveau chapitre de l’ère QSI et de nombreux changements vont avoir lieu. Keylor Navas veut faire partie de ce nouveau projet et souhaite s’inscrire dans la durée avec le PSG. L’international costaricien a déclaré : « J'ai 2 ans mon esprit est dans l'équipe nationale et en continuant à Paris, je ne vois pas d'autres options. Quand vous savez que vous pouvez débuter tous les matchs, il est normal que nous n'aimions pas une situation comme celle de l'année précédente. »

L’alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas va prendre fin la saison prochaine et une hiérarchie devrait être instauré. Reste à savoir quelle sera la décision de Luis Campos et du nouvel entraîneur dans la gestion des gardiens.