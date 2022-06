Stade Rennais Mercato : Une superbe nouvelle tombe au SRFC

Publié par Thomas le 08 juin 2022 à 13:45

Stade Rennais Mercato : Dans le viseur de plusieurs cadors européens, un attaquant du SRFC a décidé de rester en Bretagne la saison prochaine.

Stade Rennais : Martin Terrier veut rester au SRFC

Auteur d’une saison grandiose, le Stade Rennais se retrouve chahuté sur le marché des transferts, victime de son succès. Les très belles performances des Rouge et Noir ont éveillé l’intérêt de plusieurs grandes écuries, désireuses d’enrôler plusieurs pièces maîtresses de Bruno Genesio. Malheureusement pour le SRFC, certains départs seront inévitables cet été, à commencer par celui du défenseur Nayef Aguerd, tout proche de rallier West Ham.

Mais malgré cette fuite des talents annoncée, le club breton a reçu une nouvelle superbe, de la part de son meilleur buteur. Invité de Christophe Penven sur TV Rennes, le nouveau président du Stade Rennais, Olivier Cloarec, a fait de grandes annonces sur le mercato, notamment concernant l’avenir de Martin Terrier. Dans le viseur de plusieurs écuries européennes, dont Naples ou Liverpool, l’ancien attaquant de l’ OL devrait bel et bien poursuivre son aventure à Rennes.

« Aujourd’hui il n’y a même pas de cas Martin Terrier. Martin veut rester au Stade rennais, on est très contents de lui, on a envie de le garder. Il n’y a pas de sujet de ce côté-là. Evidemment on aura des joueurs sollicités qui seront amenés à partir, c’est le lot de tous les clubs professionnels, ce n’est pas propre à Rennes », a annoncé le président des Rouge et Noir au sujet de son buteur. Une très belle nouvelle pour le SRFC qui pourrait toutefois voir un autre de ses hommes forts mettre les voiles dans quelques semaines.

Stade Rennais Mercato : Bourigeaud, chaque jour un peu plus loin du SRFC

Si Martin Terrier semble bien parti pour rester en Bretagne, la situation semble plus délicate pour son compère d’attaque, Benjamin Bourigeaud. Grande révélation de la saison rennaise, le milieu offensif, reconverti ailier droit cette saison sous Genesio, attire lui aussi du beau monde en Europe. Au cœur d’une lutte effrénée entre la Lazio et l’AS Rome, le joueur de 28 ans ne cache pas ses envies d’ailleurs, malgré un épanouissement certain chez les Rouge et Noir.

Auteur de 11 buts et 12 passes décisives cette saison en ligue 1, Benjamin Bourigeaud arrive à un moment charnière de sa carrière, où il pourrait prétendre à jouer les grands rôles chez un cador européen. Ce mardi, l’ancien Lensois était réuni avec ses agents pour évoquer son avenir, de quoi entrevoir une décision proche pour le crack du SRFC.