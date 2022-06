Stade Rennais : C’est fait, une grosse vente imminente au SRFC !

Publié par Timothée Jean le 06 juin 2022 à 11:45

Stade Rennais Mercato : Désireux de renflouer ses caisses, le SRFC serait en passe de boucler le départ de l’un de ses défenseurs centraux.

SRFC Mercato : Nayef Aguerd en partance pour West Ham

Le mercato estival sera mouvementé du côté du Stade Rennais. Auteur d’une belle saison, marquée par une qualification pour la prochaine Ligue Europa, le club breton souhaite offrir un vent nouveau à son effectif cet été. La direction du SRFC va donc consacrer une grande partie de ses ressources financières pour recruter en nombre dans les jours à venir. Mais avant d’entamer son recrutement estival, le club rennais s’apprête à se séparer de l’un de ses hommes forts. Il s’agit de Nayef Aguerd.

Auteur de prestations convaincantes au sein de la défense du SRFC, l’international marocain se rapproche de West Ham, qui souhaite l'attirer dans ses filets. Et après plusieurs semaines de négociations, les Hammers touchent enfin au but pour sa signature. Selon les indiscrétions de l’insider Mohamed Toubache-TER, les deux écuries seraient même tombées d’accord pour un transfert de Nayef Aguerd à hauteur de 40 millions d’euros. Si cette information se confirme, le Stade Rennais réalisera ainsi une très belle vente avec un joueur recruté à 4 millions d’euros à l’été 2020 en provenance de Dijon. La source précise d’ailleurs que le départ de Nayef Aguerd pour West Ham ne serait plus qu’une question de temps.

Stade Rennais Mercato : Le successeur Nayef Aguerd déjà trouvé

Patron de la défense du Stade Rennais, Nayef Aguerd devrait donc rebondir en Premier League dans les prochains jours. Pour la direction du SRFC, il faudra de ce fait trouver son remplaçant le plus rapidement possible. Et pour ce faire, les dirigeants bretons ont les yeux rivés du côté de l’Italie. Selon l'insider YohZe, la direction du Stade Rennais aurait jeté son dévolu sur le défenseur du Torino, Gleison Bremer (25 ans). Le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, se serait déjà renseigné sur le défenseur brésilien et voudrait l’attirer en cas de départ de Nayef Aguerd. Mais les Rennais devraient faire face à une rude concurrence sur ce dossier. De nombreux clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, seraient également sur ses traces.