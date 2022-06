Stade de Reims Mercato : Le SDR tient le remplaçant de Wout Faes

Publié par ALEXIS le 08 juin 2022 à 15:15

Stade de Reims Mercato : En prévision au transfert de Wout Faes cet été, le SDR aurait déniché son éventuel successeur en Belgique.

Stade de Reims Mercato : Le prochain départ de Wout Faes confirmé

Le président du Stade de Reims a annoncé officiellement que Wout Faes va quitter le club cet été. Recruté au KV Ostende (Belgique) en janvier 2020, il a pourtant encore deux ans de contrat à Reims. « On avait dit à Wout Faes qu'il partirait au bout de deux ans. Il devait faire deux ans au Stade de Reims et il les a faits », a-t-il justifié sur Europe 1. Le jeune défenseur central est annoncé proche du Stade Rennais pour prendre la place de Nayef Aguerd, dont le départ serait quasi acté. Au SDR, la direction cherche donc le successeur de l’international espoir belge. « Quand on annoncera le départ de Wout, on annoncera son remplaçant », avait indiqué Jean-Pierre Caillot, en cachant son jeu.

Stade de Reims Mercato : Emmanuel Agbadou pressenti à la place de Wout Faes

Cependant, Nabil Djellit croit savoir que le Stade de Reims tient déjà le remplaçant de Wout Faes, en la personne d’Emmanuel Agbadou (25 ans). Après avoir annoncé que « Reims est tout proche d'un accord avec le défenseur international ivoirien », le journaliste de France Football, a glissé : « Mieux encore, c’est fait pour Agbadou au Stade de Reims ». Alors que la valeur marchande de l’imposant arrière (1,92 m) de KAS Eupen (Belgique) est estimée à 2,5 M€, la source évoque une transaction autour de 6 M€.

Notons par ailleurs que, toujours dans le cadre du potentiel remplaçant de Wout Faes au sein de l’équipe rémoise, Union a évoqué la piste menant vers le défenseur sénégalais Mamadou Diarra (24 ans), libre à l’issue de son contrat à Giresunsporen en Turquie. Pour rappel, Wout Faes, recruté au KV Ostende en janvier 2020, a encore deux ans de contrat à Reims. Sa cote est évaluée à 10 M€.