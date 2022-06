ASSE Mercato : C'est fait, Sainté signe une pépite en attaque !

Publié par Thomas le 08 juin 2022 à 15:15

ASSE Mercato : Dans sa volonté de se reconstruire après la relégation, l'AS Saint-Étienne a bouclé la signature d'un attaquant prometteur.

ASSE Mercato : Saint-Etienne renforce son effectif

Après sa débâcle contre l’AJ Auxerre et sa descente en deuxième division, l’AS Saint-Étienne souhaite se reconstruire de la meilleure des manières. Très impacté économiquement, le club ligérien est en attente d’un rachat, qui semble plus que jamais d’actualité. Selon plusieurs sources concordantes, la vente des Verts devrait intervenir d’ici la fin du mois de juin, de quoi redonner espoir aux supporters, qui militent depuis de longs mois pour un changement à la tête du club.

En attendant une vente de l’ ASSE et une entrée d'argent considérable, Sainté mène une vaste campagne de signatures de ses jeunes talents. Et justement, ce mercredi, le club ligérien a officialisé le passage en pro d’une des plus grandes promesses de son centre de formation, Ayman Aiki. L’attaquant de 16 ans, régulièrement surclassé avec les U19 nationaux, a paraphé un contrat de 3 saisons avec les Verts, où il rentrera progressivement dans la rotation offensive.

" Je suis très fier et très heureux de signer mon premier contrat professionnel avec l'ASSE, mon club formateur. Je sais que ce n'est que le début pour moi et j'ai à cœur de continuer à travailler pour atteindre le plus haut-niveau. Cette signature et le titre à l'Euro U17 génèrent beaucoup d'émotions en moi. Il va désormais falloir se reconcentrer pour bien préparer la saison qui arrive ", a déclaré Ayman Aiki dans la foulée de sa signature.

ASSE Mercato : Une première signature qui en annonce d’autres

Le passage en professionnel du prometteur Ayman Aiki, auteur de 9 buts avec les U19, devrait ouvrir la voie à plusieurs signatures d’autres jeunes talents stéphanois. Comme révélé il y a peu par le site EVECT, l’ ASSE devrait officialiser prochainement les premiers contrats professionnels de joueurs comme Abdul Abass Maïga, milieu de terrain ivoirien de 21 ans, qui devrait parapher une saison en pro. Même schéma pour le latéral Lucas Calodat, 20 ans, qui signera une saison dans l'effectif de Laurent Batlles. De son côté, le milieu stéphanois Louis Mouton devrait officialiser son premier contrat professionnel dans les jours à venir, lui qui réalise une saison pleine avec la N3.