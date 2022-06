Stade Rennais Mercato : Le SRFC a trouvé le remplaçant de Truffert

Publié par Thomas le 08 juin 2022 à 15:45

Stade Rennais Mercato : Avec le possible départ du défenseur latéral Adrien Truffert vers l'étranger, le SRFC aurait ciblé une sensation de Ligue 2.

SRFC Mercato : Truffert évoque un possible transfert cet été

Révélation de la saison des Rouge et Noir, aux côtés de joueurs comme Warmed Omari ou encore Lovro Majer, Adrien Truffert commence à attirer du beau monde en Europe. À seulement 20 ans, l’international espoir a déjà inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives pour sa deuxième saison en professionnel. Sous contrat jusqu’en juin 2025 au Stade Rennais, le latéral gauche souhaite endosser un rôle de titulaire indiscutable en défense, lui qui est mis en concurrence avec la recrue norvégienne Birger Meling.

Après avoir récemment rejoint l’agence Stellar, notamment en charge de joueurs comme Eduardo Camavinga ou Jérémy Doku, Adrien Truffert est entré dans un bras de fer avec son club formateur. Si le latéral reste très attaché au SRFC, son temps de jeu irrégulier pourrait le pousser à aller voir ailleurs cet été. Comme le révèle L’Équipe, le joueur de 20 ans a vu plusieurs clubs l’approcher ces derniers mois comme l'Ajax Amsterdam, Hoffenheim et Everton. Face à l'incertitude concernant l’avenir de Truffert, les dirigeants du Stade Rennais ont ainsi commencé à explorer plusieurs pistes au poste de latéral gauche, dont une très sérieuse menant à un jeune talent de Niort.

SRFC Mercato : Le Stade Rennais pense à Darlin Yongwa

Toujours très renseigné sur les jeunes talents en devenir, Florian Maurice se serait rapproché ces derniers temps de Darlin Yongwa, défenseur prometteur des Chamois Niortais. Le natif de Douala au Cameroun est sous contrat jusqu’en 2023, mais éveille cet été l’intérêt de plusieurs écuries de Ligue 1.

En plus de Rennes, Montpellier et Lorient auraient approché le joueur de 21 ans, comme le révèle Foot Mercato ce mercredi. Décrit comme rapide, percutant et fort dans les duels, Yongwa sort d’une saison pleine en Ligue 2 avec 31 rencontres disputées. Coté un million d’euros sur le marché, le joueur pourrait faire office de remplaçant de choix en cas de départ de Truffert cet été.