ASSE Mercato : Un préféré de Pascal Dupraz vers le FC Torino

Publié par ALEXIS le 08 juin 2022 à 23:25

ASSE Mercato : Prêté à l’AS Saint-Étienne, en janvier 2022, Falaye Sacko pourrait rebondir en Italie, après la relégation des Verts en Ligue 2.

ASSE Mercato : Falaye Sacko dans le viseur du Torino

Falaye Sacko est retourné à Vitoria Guimarães au Portugal, son club d’origine, après son prêt d’une demi-saison à l’ ASSE. Il est certes crédité de prestations plus ou moins abouties, mais cela n’a pas suffi, collectivement, pour assurer le maintien de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. Blessé entre le 18 mars et les 11 mai, le défenseur a pris part à seulement 11 matchs en Ligue 1, y compris les deux matchs de barrages contre l'AJ Auxerre. Malgré tout, il a réussi à séduire des recruteurs. D’après les informations de Santi Aouna de Foot Mercato, Falaye Sacko est dans le viseur du FC Torino en Serie A. Et Vitoria Guimarães ne compte pas céder aussi facilement l’arrière latéral droit revenu de l’ ASSE.

Selon la source, le club portugais exige 3 M€ pour le transfert de ce dernier. L’international malien (24 sélections, 1 but) est en effet valorisé à 4 M€ selon Transfermarkt. Il faut indiquer que l’AS Saint-Étienne, suite à sa relégation en Ligue 2, n’est évidemment pas sur les rangs pour recruter Falaye Sacko.

Yvann Maçon à la place de Falaye Sacko

L’ ASSE a nommé Laurent Batlles (46 ans) la semaine dernière, comme entraineur principal, en remplacement de Pascal Dupraz. Il va certainement s’appuyer sur les jeunes joueurs de l’effectif stéphanois. Yvann Maçon devrait retrouver une place de titulaire au poste d’arrière droit, après le départ de Falaye Sacko. Dans le projet de l’AS Saint-Étienne, le défenseur de 23 ans avait justement été prolongé de deux saisons supplémentaires, le 28 juin 2021, jusqu’en juin 2025. En effet son contrat initial, signé en janvier 2020, courait jusqu’à fin juin 2023.