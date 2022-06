ASSE : Pascal Dupraz lâche ses vérités sur la relégation en L2

Publié par ALEXIS le 08 juin 2022 à 02:25

Revenu sur les raisons de son départ de l’ ASSE, Pascal Dupraz avoué que l’équipe stéphanoise n’était pas armée pour se maintenir en Ligue 1.

ASSE : Dupraz, « l'effectif n'était pas de taille pour jouer autre chose que le maintien »

L’ ASSE est reléguée en Ligue 2. Ayant fini à la 18e place avec 32 points à l’issue de la saison régulière, l’équipe de Pascal Dupraz avait la possibilité de se maintenir en Ligue 1 en passant par les barrages. Mais elle s’est inclinée devant l’AJ Auxerre (3e de L2), aux tirs au but, lors du match retour décisif, le 29 mai dernier. Invité à donner les raisons de la descente de l’AS Saint-Étienne en division inférieure, l'ex-coach des Verts a estimé que l’effectif qu’il a eu a sa disposition était trop limité pour assurer son maintien dans l’élite. « L'effectif n'était pas de taille pour jouer autre chose que le maintien », a-t-il lâché.

Dans ses explications, le Haut-Savoyard (de 59 ans) a déclaré : « Trop de jeunes joueurs, trop de petits moteurs nous obligeant à alléger les séances d'entraînement, trop de joueurs à ménager du fait de leurs antécédents de blessures. Et puis surtout le manque de complémentarité [...] Certains jeunes n'ont peut-être pas encore les codes de notre métier et leurs comportements ont pu parfois irriter certains cadres du vestiaire… » Néanmoins, Pascal Dupraz a souligné que les joueurs stéphanois « voulaient tous sauver l' ASSE et ils ont tous donné le meilleur avec leurs limites ».

Dupraz reconnait et assume sa part de responsabilité

Rappelons que Pascal Dupraz s'était engagé pour six mois jusqu’au 30 juin 2022, lors de sa signature officielle le 14 décembre 2021. Sa mission était de maintenir l’ ASSE en Ligue 1, mais il n’y est pas parvenu. Son bilan est médiocre ! En 20 matchs dirigés en Ligue 1, il a enregistré 10 défaites, 5 nuls et 5 victoires. Il a d’ailleurs reconnu sa part de responsabilité. « L'échec, c'est le nôtre, celui des joueurs, et le mien pour les 20 matchs de championnat et les deux matchs de barrage que j'ai dirigés. J'assume ma part de responsabilité dans cet échec. Si je n'avais commis aucune erreur, l' ASSE serait en Ligue 1 », a endossé Pascal Dupraz.