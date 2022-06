OL Mercato : Vente du club, communiqué de l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 08 juin 2022 à 22:25

OL Mercato : Dans un communiqué officiel, l’Olympique Lyonnais a réagi à l’information sur la vente du club, diffusée par L’Équipe et RMC Sport.

OL Mercato : Gillett en négociations pour racheter le club d'Aulas

Selon L’Équipe, l’américain Foster Gillett est bien parti pour racheter l’ OL. D’après le quotidien sportif, « l’homme d'affaires de 45 ans s'est mis d'accord avec Jean-Michel Aulas », avec qui il « a négocié directement » le dossier de la vente des parts de l’Olympique Lyonnais. Le journal a même affirmé que le fils de l’ancien propriétaire de Liverpool FC « serait le mieux placé pour devenir l'actionnaire majoritaire » du club rhodanien. Cela, en rachetant les actions de Pathé et de IDG Capital et en rehaussant le capital de l’ OL. D’après les informations du journal, Foster Gillett a fait une proposition de près de 600 millions d’euros au groupe OL, afin de devenir le patron du club rhodanien, mais tout en laissant Jean-Michel Aulas aux commandes.

L'Olympique Lyonnais confirme des discussions, mais nie tout accord

Ces informations ont fait réagir immédiatement la direction de l’Olympique Lyonnais. Cette dernière confirme des négociations avec des investisseurs, mais il n'existe aucun accord signé. « Pour faire suite aux informations parues ce jour sur RMC Sport et L'Équipe, OL Groupe confirme avoir connaissance de discussions entre plusieurs investisseurs potentiels et notamment les actionnaires ayant exprimé un intérêt pour la cession de leur participation en vue d'une recomposition de son tour de table et d'un renforcement de ses fonds propres. Le processus est en cours. Il n'existe à ce stade aucune certitude que les discussions aboutiront à une opération », ont rectifié les dirigeants lyonnais, dans leur communiqué de presse.

Pour rappel, Aulas souhaite de nouveaux investisseurs, afin de permettre à l' OL « d'avoir les moyens de ses ambitions », comme il l'a souligné en mai dernier.