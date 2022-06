PSG Mercato : Le Paris SG fonce sur un roc défensif de Serie A

Publié par Thomas G. le 08 juin 2022 à 20:45

PSG Mercato : Insatisfait après cette décevante saison, le Paris SG souhaiterait solidifier sa défense avec un défenseur de Serie A.

PSG Mercato : Un défenseur de Serie A en approche ?

La dernière désillusion parisienne en Ligue des Champions est toujours ancrée dans la mémoire des dirigeants qui veulent se renforcer défensivement. L’état-major du PSG souhaite éviter une nouvelle déconvenue en réalisant un mercato d’anthologie cet été. Dans cette optique, le futur conseiller sportif du club, Luis Campos, a déjà réalisé des rendez-vous pour négocier d’éventuels transferts.

Selon Le Parisien, le Paris Saint-Germain est intéressé par l’international slovaque, Milan Skriniar. Le défenseur de 27 ans serait sur le départ de l’Inter Milan après avoir refusé de prolonger son contrat. De plus, les Nerazzurri ont un besoin urgent de liquidités. Le club italien est dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs cet été pour assurer sa survie. Ainsi, un an après Achraf Hakimi, l’axe Paris-Milan pourrait de nouveau être actif. D’autant plus que Milan Skriniar est en fin de contrat en 2023 avec l’Inter. Le PSG pourrait alors sauter sur l’occasion afin d'enrôler l’un des meilleurs défenseurs d’Europe à moindre coût. Mais attention à la concurrence. Puisque le défenseur serait l'une des priorités de Thomas Tuchel à Chelsea cet été.

PSG Mercato : Milan Skriniar pour oublier Kimpembe ?

Dans le même temps, la dernière déclaration de Presnel Kimpembe a été très mal accueillie par les dirigeants parisiens. L'international français avait déclaré : « J'attends de rencontrer la nouvelle direction sportive pour échanger sur le futur projet du club. Je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement. » Le Titi souhaiterait prolonger et toucher un salaire équivalent à celui de Marquinhos qui émarge à un million d’euros mensuel.

Le dossier Milan Skriniar pourrait être lié à la situation du champion du monde français. En effet, l’international slovaque signerait au PSG à condition d’avoir un statut de titulaire au détriment du défenseur français. Par ailleurs, Milan Skriniar est une piste prioritaire pour Luis Campos qui ne s’est pas encore entretenu avec Presnel Kimpembe.