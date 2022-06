PSG Mercato : Une illustre figure de l’OM milite pour Zidane à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2022 à 21:19

PSG Mercato : Après avoir aidé à convaincre Kylian Mbappé de prolonger, une illustre figure de l'OM récidive avec Zinédine Zidane pour le banc du Paris SG.

PSG Mercato : Zinédine Zidane carrément poussé au Paris SG

Lors d'une interview accordée récemment au quotidien régional Le Parisien, Emmanuel Macron a dévoilé son rôle dans les négociations pour la prolongation de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. « J’ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France. Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c’est le rôle d’un Président de défendre son pays », a déclaré le premier citoyen français.

Après le feuilleton Mbappé, l’homme d’État s’attaque désormais à l’épineux dossier Zinédine Zidane. Se confiant à RMC, le Président de la France a lui aussi reconnu ouvertement qu'il aimerait voir le coach marseillais de 49 ans en Ligue 1 sur le banc du club de la capitale.

« Est-ce que ce serait important pour le rayonnement de la France de voir Zinédine Zidane au Paris Saint-Germain ? Je n'ai pas parlé à Zinédine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur. On a très envie d'avoir, dans le championnat français, un sportif et coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Je souhaite pour le rayonnement du championnat français et pour la France qu'il revienne et qu'il vienne entraîner un grand club français, ce serait formidable », a expliqué Emmanuel Macron malgré son penchant pour l'Olympique de Marseille. De son côté, l’émir du Qatar continue son forcing auprès de l’ancien entraîneur du Real Madrid.

PSG Mercato : L’émir du Qatar avance dans le dossier Zidane

Lors d'un space organisé sur Twitter, le portail Foot Mercato confirme que le propriétaire du Paris Saint-Germain n’a pas abandonné son rêve de voir Zinédine Zidane débarquer cet été pour remplacer Mauricio Pochettino. D’ailleurs, certaines sources proches du dossier assurent que l’émir du Qatar aurait sérieusement avancé dans ses discussions avec Zizou.

En effet, l’un des conseillers de l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France se serait dernièrement rendu à la Factory, le siège du PSG, pour poursuivre les négociations avec Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, rien ne serait encore définitif entre les deux parties.

Affaire à suivre donc…